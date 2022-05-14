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الإمارات تودّع خليفة
الإمارات تودّع خليفة
14 مايو 2022 04:25

أبوظبي (وام)

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي، أمس، صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

كما أدى الصلاة سمو شيوخ عائلة آل نهيان الكرام، وتوجّه الجميع إلى المولى، عزّ وجل، أن يتغمد فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جنانه، ويكرم نزله جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعطاء والعمل كرسها بإخلاص لخدمة شعبه ووطنه وأمته والعمل الإنساني في أنحاء العالم.. سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل و«إنا لله وإنا إليه راجعون».

وشيع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيوخ، جثمان الفقيد الطاهر إلى مثواه الأخير، ووري في مقبرة البطين بأبوظبي.
ويتقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي تعازي أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» اليوم السبت في قصر المشرف.

الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة
خليفة بن زايد آل نهيان
خليفة بن زايد
محمد بن زايد
أبوظبي
مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول
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