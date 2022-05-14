خليفة.. «سند المرأة»

هناء الحمادي (أبوظبي)

حققت المرأة، في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، الكثير من المكاسب والإنجازات النوعية المميزة في إطار برامج وخطط التمكين.

وأصبحت المرأة تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات، وتسهم بفعالية في مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومختلف المواقع القيادية المتصلة باتخاذ القرار، إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل العربي والإقليمي والدولي.

ومن أقوال المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان: «إن الدولة ركزت، منذ قيامها في الثاني من ديسمبر 1971، على النهوض بالمرأة وتمكينها لتضطلع بدورها الطبيعي كمشارك فاعل في عملية التنمية المستدامة».

في حديث لوكالة الأنباء الكويتية في 9 ديسمبر 2009.. قال المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»: «إننا ننظر للمرأة كمكون رئيس من مكونات المجتمع الإماراتي، وهي شريكة للرجل في كل مواقع العمل.. وما وصلت إليه المرأة الإماراتية في الآونة الأخيرة لم يكن تطوراً مفاجئاً، بل هو تتويج لمسيرة طويلة رسم خطوطها القائد المؤسس الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي حرص على تشجيع المرأة وتمكينها من ممارسة حقوقها جنباً إلى جنب مع الرجل.. ولقد أثبتت المرأة الإماراتية أنها أهل لثقتنا وثقة شعبنا، واستطاعت في كل المواقع التي احتلتها أن تترك بصمة واضحة تجعلنا على ثقة بأنها ستحقق مزيداً من الإنجازات والمكاسب التي تعطي لمشاركتها في الحياة العامة مضموناً حقيقياً وبعداً اجتماعياً».

وأكد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن الدولة عملت على تمكين المرأة للقيام بدورها في خدمة المجتمع، ووضعت التشريعات والقوانين التي تكفل لها حقوقها الدستورية وتتيح لها فرصة المشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومواقع اتخاذ القرار، مما يؤهلها للنهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني، في إطار الحفاظ على هوية مجتمعنا الإسلامية وتقاليده العربية الأصيلة.

البرلمان

وثمّن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المشاركة الإيجابية للمرأة في العمل البرلماني والممارسة الديمقراطية.. بقوله في افتتاح الدورة الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي في 21 أكتوبر 2009: «إن مسيرة المشاركة والعمل البرلماني في الإمارات كانت على الدوام مسيرة واعية نابعة من ظروفنا واحتياجاتنا، وقد استطاعت هذه التجربة أن تعطي نموذجاً خاصاً في الممارسة الديمقراطية لا أدل عليه من المشاركة الواسعة للمرأة في عضوية المجلس الوطني الاتحادي ومناقشاته، حيث كان لمشاركتها في الحياة البرلمانية مضمون حقيقي وبعد فعلي، كما أن إيماننا بالمشاركة كفكرة وحرصنا على توفير كل أسباب الممارسة لها يجعلنا واثقين بأن تجربتنا البرلمانية ستمضي إلى الأمام، وتتطور مع الأيام لما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين».

وعبّر فقيد الوطن عن ارتياحه لما حققته المرأة من نجاحات في تفعيل سياسات تمكينها.. بقوله في اليوم الوطني الثامن والثلاثين عام 2009: «إن ذلك يؤكد ثقتنا المطلقة في إمكانياتها كفاعل أصيل في كل مجالات العطاء والعمل، وقد أثبتت التجربة كفاءتها وقدرتها في كل ما تولت من مهام ومسؤوليات».

العصر الذهبي

وخلال عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، استمر الدعم اللامتناهي للمرأة، فتواصلت رحلة تمكينها، وتفرعت فصول الحكاية المليئة بالمبادرات والإنجازات، لتعيش الإماراتية عصرها الذهبي، وتنوعت فصول الحكاية والتمكين لتشمل قصة توليها حقائب وزارية، وجلوسها على المقعد البرلماني، وفي فصل آخر إدارتها لمؤسسات محلية واتحادية، وفي إحدى المراحل المهمة تمثيلها الدولة في المحافل الدولية، ومشاركتها في الخدمة الوطنية.

تمكين المرأة

تمكين المرأة في عهد المغفور له الشيخ خليفة قصة لا تنتهي فصولها، حيث أكد أن الدولة عملت على تمكين المرأة للقيام بدورها في خدمة المجتمع ووضعت التشريعات والقوانين التي تكفل لها حقوقها الدستورية وتتيح لها فرصة المشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومواقع اتخاذ القرار، مما يؤهلها للنهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني في إطار الحفاظ على هوية مجتمعنا الإسلامية وتقاليده العربية الأصيلة.

وتربعت الدولة على قائمة أفضل الدول على مستوى الخليج والشرق الأوسط في مؤشر مقياس تمكين المرأة لعام 2009، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن تقرير التنمية البشرية العالمي.

مناصب

لقد استطاعت المرأة الإماراتية بفضل دعم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إثبات جدارتها لشغل المناصب المرموقة، وأن تكون عنصراً فاعلاً ومؤثراً في المجتمع في شتى المجالات وتحت أي ظروف، لذلك فإن تقدير المرأة الإماراتية في دولة الإمارات ليس بالأمر المستغرب، فهي ومع أول نواة لاتحاد دولتنا كانت الحلقة الحقيقية في مسار التنمية والعطاء في ظل قيادة جعلت من تمكين المرأة أولوية وطنية، وأولتها الدعم الدائم لتحقق المكانة السامية والطموحات الكبيرة، فحين نتكلم عن المرأة الإماراتية فإننا نتكلم عن النجاحات المتواصلة التي حققتها في كافة مواقع المسؤولية، فأثبتت جدارتها ونجحت في أن تكون الشريك في البناء والمكاسب النوعية التي سطرتها الإمارات.

إنجازات

وبتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. اهتمت الإمارات بمشاركة المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي، حيث فتحت الدولة باب تعيينها في وزارة الخارجية كدبلوماسيات واستحدثت تدابير للتوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، مكنت بذلك المرأة من العمل في المجال السياسي.

وأصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان العديد من المراسيم بتعيين النساء في وظائف دبلوماسية، فدخلت المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية وتم تعيين سفيرات في عدة دول ومندوبة دائمة للدولة في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قنصل في الصين، كما تم تعيين دبلوماسيات وأعضاء بالسلك الدبلوماسي.

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات، لتكون المرأة شريكة في الإبداع والابتكار ومنافسة قوية، حيث تهدف الجائزة إلى إبراز المكانة التي تحتلها المرأة في جميع أوجه الحياة بدولة الإمارات وتكريم المبدعات الإماراتيات في جميع المجالات وتحفيزهن ودعم تجاربهن وإبداعاتهن بقصد الاستفادة من هذه الإبداعات في دفع عجلة التطور في المجتمع الإماراتي وإثرائه بالتجارب المتميزة المبدعة.

القضاء

أما في مجال القضاء فقد أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قراراً بتعيين أول قاضية في دولة الإمارات، وهي خلود أحمد جوعان الظاهري في وظيفة قاضٍ ابتدائي على الفئة الثالثة بدائرة القضاء في أبوظبي، ويأتي مرسوم تعيين أول قاضية في الدولة ليؤكد مجدداً الحرص على إشراك المرأة في عمليات التنمية الشاملة ودورها الرئيسي في المجتمع.

وأصدر مرسوماً أميرياً عام 2007، بتعيين أول وكيلتي نيابة للعمل بدائرة القضاء في الإمارة (عالية محمد سعيد الكعبي وعاتقة عوض علي الكثيري)، وفي ظل هذه التوجيهات بتمكين المرأة أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي قراراً بتعيين فاطمة سعيد عبيد العواني بوظيفة مأذون شرعي بدائرة القضاء في أبوظبي، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب في دولة الإمارات.

إنجازات اقتصادية باهرة

حققت المرأة الإماراتية في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إنجازات باهرة في المجال الاقتصادي، وشجعتها الدولة للدخول في قطاع التنمية الاقتصادية، وأن تكون لها مشاريع استثمارية تفيد نفسها ومجتمعها والدولة، وأصبح في دولة الإمارات عدد كبير من سيدات الأعمال ممن يملكن مشاريع صغيرة ومتوسطة ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني، ويشغلن مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة، وتم تأسيس مجالس سيدات أعمال الإمارات التي انطلقت من العاصمة أبوظبي ثم في دبي والشارقة وعجمان، ووفرت الإمارات البيئة المثالية لظهور سيدات الأعمال ومضاعفة أعدادهن خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال تشجيعهن لدخول عالم المال والأعمال إلى جانب العمل في القطاعات الحكومية والخاصة.