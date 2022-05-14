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محمد بن زايد: فقدت أخي وعضيدي ومعلمي
محمد بن زايد: فقدت أخي وعضيدي ومعلمي
14 مايو 2022 04:24

أبوظبي (وام)

 نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً أمس الجمعة 13 مايو. 
وقال سموه في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت الإمارات ابنها البار وقائد «مرحلة التمكين» وأمين رحلتها المباركة.. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن.. #خليفة_بن_زايد، أخي وعضيدي ومعلمي، رحمك الله بواسع رحمته، وأدخلك في رضوانه وجنانه».

محمد بن زايد
الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة
خليفة بن زايد آل نهيان
خليفة بن زايد
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