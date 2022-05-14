محمد بن راشد: خليفة أعطى وطنه بلا حدود

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان يعطي وطنه بلا حدود، وكانت رفاهية مواطنيه شغله الشاغل.. وعلى مدى أكثر من خمسين عاماً، ومن موقعه نائباً للقائد الأعلى ثم قائداً أعلى أشرف على مسيرة بناء قواتنا المسلحة وتعزيز قدراتها ومكانتها ما رسخ الأمن والأمان ووفر الحماية الشاملة لمسيرة الاتحاد المباركة.

وقال سموه في بيان له: «بسم الله الرحمن الرحيم.. أنعي لكم أخي ورفيق دربي رئيس دولتنا وقائد مسيرتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. عرفته ما قبل قيام دولتنا وتأسيس اتحادنا وعملت معه إلى جوار الشيخين المؤسسين زايد وراشد طيب الله ثراهما وحين تولى المسؤولية الأولى في البلاد، أطلق برامج التمكين وعزز التنمية، وواصل مسيرة بناء الإنسان.. ورسخ نموذجاً إماراتياً عالمياً في التنمية.

كان الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، يعطي وطنه بلا حدود، وكانت رفاهية مواطنيه شغله الشاغل.. وعلى مدى أكثر من خمسين عاماً، ومن موقعه نائباً للقائد الأعلى، ثم قائداً أعلى أشرف على مسيرة بناء قواتنا المسلحة وتعزيز قدراتها ومكانتها ما رسخ الأمن والأمان ووفر الحماية الشاملة لمسيرة الاتحاد المباركة. إن مآثر الشيخ خليفة أكثر من أن تحصى.. لقد كان خير وريث للشيخ زايد حافظ على نهجه وأضاف إلى إنجازاته.. وفي شخصه تجمعت مكارم الأخلاق.. كان كريماً حليماً حكيماً حيياً وقوراً ووفياً.. خسارتنا كبيرة برحيل الشيخ خليفة وعوضنا في ولي عهده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوانه الكرام.. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الشيخ خليفة بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الأبرار والصديقين، وأن يلهم إخوانه وآل نهيان وأبناء وبنات الإمارات جميل الصبر وحسن العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون».



خدم رعيته.. وأحب شعبه

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد الوطن وراعي مسيرته المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الجمعة 13 مايو، وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في موقع «تويتر»: «بقلوب يعتصرها الحزن.. وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ننعى راعي مسيرتنا.. ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم.. اللهم إنه حط رحاله عندك.. فأكرم وفادته.. ووسع مدخله.. واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة.. آمين.. اللهم إنا نشهدك أن خليفة بن زايد قد أدى أمانته.. وخدم رعيته.. وأحب شعبه.. اللهم إن شعبه قد رضي عنه.. فارض عنه.. وتغمده بواسع رحمتك.. وأسكنه فسيح جناتك.. وألهمنا وألهم شعبه وأهله وأحبابه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».