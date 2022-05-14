الحكام يؤدون صلاة الغائب على خليفة بن زايد

إمارات الدولة (وام)

أدى أصحاب السمو حكام الإمارات، صلاة الغائب على فقيد الوطن الراحل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه. كما أدى الصلاة إلى جانب سموهم في إمارات الدولة كافة، عدد من الشيوخ وأعيان البلاد وكبار الشخصيات والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة، وجموع المصلين.

وتفصيلاً، أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بعد صلاة المغرب، أمس، صلاة الغائب على فقيد الوطن الراحل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وأدى الصلاة بجانب سموه في جامع الشيخ حميد بن راشد النعيمي، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وحمد عبدالله بن غليطة الغفلي، رئيس مكتب حاكم عجمان، إلى جانب عدد من الشيوخ وأعيان البلاد وكبار الشخصيات والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة، كما أدى جموع المصلين في مساجد الإمارة ومناطقها، صلاة الغائب على الفقيد الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. ودعا حاكم عجمان والشيوخ والمصلون، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً.

وأدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وعدد من الشيوخ، أمس، صلاة الغائب على روح المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية صباح أمس. ودعا صاحب السمو حاكم الفجيرة والشيوخ والمصلون، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بعد صلاة المغرب أمس، صلاة الغائب على روح فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس بإمارة أم القيوين. وأدى الصلاة إلى جانب سموه، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الرقابة المالية بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية بأم القيوين، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات، وسيف حميد سالم، مدير مكتب ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة. وابتهل المصلون إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، صلاة الغائب على فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، بعد صلاة المغرب في مسجد قصر الظيت في رأس الخيمة. وتوجه سموه والمصلون بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله، سائلين المولى تعالى أن يلهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم إمارة أبوظبي، وعموم آل نهيان الكرام، وشعب الإمارات، الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.