الحكام وأولياء العهود ينعون فقيد الوطن

إمارات الدولة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية فقدت قائداً فذاً ورجلاً حكيماً وإنساناً كريماً بخلقه وعطائه لوطنه ودينه وأمته وللعالم أجمع، كرَّس حياته للعمل على النهوض بوطنه وفي خدمة الإنسانية وعمل الخير في أنحاء العالم كافة.

وقال سموه في كلمة له: «برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تتألم القلوب وتدمع العيون وينتاب الجميع مشاعر الحزن والأسى على رحيل أب حنون على الجميع كان سنداً لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في بناء الدولة وخلفه خير خلف بالعمل المتواصل على رعاية الإمارات والنهوض بها وبشعبها.. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين، وألهمنا وأهله وشعب الإمارات الصبر والسلوان».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي وعموم آل نهيان الكرام، وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بصادق العزاء والمواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الإمارات الصبر والسلوان. كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الدوائر والهيئات المحلية 3 أيام اعتباراً من اليوم، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل».

كما نعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال سموه في كلمة له: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى راعي مسيرة الاتحاد ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونعزي شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية والعالم بهذا المصاب الجلل.. رحل عنا القائد والأخ الملهم الذي حط رحاله عند ربه فاللهم أكرم نزله.. ووسع مدخله.. واجعله في الفردوس الأعلى مع الصديقين والصالحين يا رب العالمين اللهم، إن خليفة بن زايد قد أدى الأمانة واصطفى لشعبه مكانة فكنا في ذمة مصانة.. فارض عنه وتغمده بواسع رحمتك.. وأسكنه فسيح جناتك.. وألهمنا وألهم شعبه وأهله وأحبابه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وفي ما يلي نص البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم. ينعى ديوان حاكم عجمان المغفور له قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم. وأعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «رحمه الله» مدة 40 يوماً، اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من يوم غدٍ السبت، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل».

وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي، وعموم آل نهيان الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو حاكم أبوظبي وإخوانه وآل نهيان الكرام الصبر والسلوان».

كما نعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقال سموه: «اليوم تودع الإمارات قائدها ورمزاً من رموزها الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله.. اليوم تفتح السماء أبوابها لتستقبل رجلاً قلّ مثيله بين الرجال، وعد فأوفى، وأعطى فأجزل وسئل فلبى... فكان فاعل الخير ورجل الخير على الدوام.. خليفة بن زايد من لا يذكره اليوم رجل البر والتقوى والتسامح في كل مكان في هذا الكون له بصمة المحبة والخير ورثها عن الأب والقائد عن رجل كبير وقائد فذ عن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فكان خير خلف لخير سلف.. حين يذكر القادة العظام في العالم سيكون اسم الشيخ خليفة بن زايد في المقدمة، فقد أكرم شعبه وأعز أمته ومد يد المساعدة للجميع واحتضن المحتاجين، وكان الأب الروحي لهم جميعاً.. اليوم أفتقد أخي وصديقي، أفتقد أخاً شريكاً ملهماً ومؤثراً وقوياً، كم هو موجع غيابك يا أبا سلطان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً أمس. وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين: «لقد كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائداً فذاً ومحباً لوطنه وشعبه ولأمته العربية والإسلامية، كرس حياته لخدمة شعبه ولعمل الخير والعطاء والتسامح». وأضاف سموه: «رحل الشيخ خليفة عن دنيانا وفي النفس فجيعة لفقده، غير أننا لا نقول إلا ما يرضي الله العلي القدير ونحتسب ونصبر ويبقى جميل أثره وحكمته نبراساً يضيء طريق المستقبل للأجيال.. رحم الله الفقيد الشيخ خليفة الذي شهد له التاريخ في تقديم الكثير لشعبه ولأمته العربية والإسلامية وللعالم أجمع.. نسأل الله له المغفرة والرضوان وجنة النعيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وتقدم صاحب السمو حاكم أم القيوين إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعموم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بصادق العزاء والمواساة، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم شعب الإمارات الصبر والسلوان. وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة أم القيوين لمدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الدوائر المحلية 3 أيام اعتباراً من اليوم على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن الدولة فقدت برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» قامة وطنية وإنسانية كبيرة مشهود لها على مستوى الإمارات والمنطقة والعالم بمواقف إنسانية نبيلة، وبمآثر وسمات قل نظيرها. وأضاف سموه: الحزن يخيم اليوم على الإمارات بفقدها قائداً بحجم وطن، ورجلاً كان له الدور الأكبر والإسهام في قيادة مسيرة تمكين الإنجازات في الدولة، فكان الأمين على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الإمارات، والحريص على أن تستمر دولة الإمارات في تكريس العمل على تحقيق الأولويات، وفي مقدمتها إعلاء اسم وراية الدولة في جميع الميادين، وتمكين أبناء الإمارات من المساهمة الفاعلة في نهضتها وتطورها. وتقدم سموه بأصدق العزاء وخالص المواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، وآل نهيان الكرام، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، فالفقد كبير والمصاب جلل. وأكد سموه أن الشيخ خليفة رحمه الله، كان قائد مرحلة مهمة من عمر الاتحاد، والمؤتمن للحفاظ على نهضتها وتطورها، ونحن إذ ننعي اليوم فقيدنا الكبير، نستذكر بفخر خصاله الحميدة ومحاسنه الطيبة، ونشهد بأنه أدى رسالته تجاه شعبه ووطنه بمنتهى الإخلاص والأمانة والتفاني، وترك لنا من بعده إرثاً وذخرا باقياً في نفوس الأجيال القادمة من أبناء الإمارات، إرثاً سيكون نبراساً وهدياً ودليلاً لكل من يرغب بصدق في بناء وطنه، ومنارة تنير الدرب لمواصلة صناعة الغد الأفضل لبلدنا الحبيب. وقال سموه: إن الحزن اليوم مقرون بالأمل والعزيمة، فهذه الأرض ولادة وقادرة دوماً على إنجاب رجال قادرين على صونها وحمايتها وإعمارها لتكون دوماً واحة الأمن والأمان، سنسير معاً مقتدين بتجربة قائدنا الراحل الشيخ خليفة بن زايد «رحمه الله» وملتفين حول علم وراية الإمارات، وهذا التكاتف الذي نراه اليوم من شعب الإمارات والمقيمين على أرضها رسالة واضحة أن إرث الراحل الكبير، ومن قبله الآباء المؤسسين باقٍ فينا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأكد سموه: ألمنا كبير، وأملنا كبير بمواصلة النهج، والحفاظ على الإرث، والانطلاق نحو آفاق جديدة تؤكد أننا على عهد الوفاء باقون لقائدنا الراحل، وبأننا نجدد عهد الوفاء والولاء لدولة الإمارات الحبيبة، هذا غرس الآباء الذي حافظ عليه الشيخ خليفة، رحمه الله، وأوصله بكل أمانة لأجيالنا الحالية، ومهمتنا اليوم مواصلة العمل والإنجاز تكريماً وتخليداً لهذه الذكرى .. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وطيب ثراه وألهم أهله وشعبه ومحبيه الصبر والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قائد الوطن وراعي مسيرته المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً أمس..

وتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بصادق العزاء والمواساة لآل نهيان الكرام وإلى شعب دولة الإمارات في الفقيد الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في حكومة رأس الخيمة والقطاع الخاص لمدّة 3 أيام اعتباراً من اليوم على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

ونعى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال سموه في كلمة له: «ببالغ الحزن والألم، نفقد اليوم رمزاً عربياً ووطنياً هو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رحمه الله، الذي بذل العطاء المخلص خدمة للوطن، وحرصاً على الارتقاء به، ليصبح في أعلى وأرقى المصاف الحضارية والعالمية». وأضاف: «عمل، رحمه الله، على تنمية المجتمع وتوفير الحياة الكريمة بكافة أشكالها للمواطنين، رعى ودعم تشييد وبناء المرافق التعليمية والصحية والثقافية والمجتمعية والاقتصادية في مختلف المدن والمناطق بالدولة، واستمر عطاؤه ليصل إلى كافة المحتاجين في أقطار العالم».

ونعى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه

وقال سموه: «ببالغ الحزن والرضا بقضاء الله وقدره يرحل عنا اليوم قائد مسيرتنا ودولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد عمر غني بخدمة الوطن والعمل الإنساني والعطاء الجزل في كل المجالات والمراحل والمسؤوليات».

ونعى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقال سموه في كلمة له: «يومٌ حزين يمر على دولة الإمارات العربية المتحدة برحيل قائدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي ترك بصمات خالدة على مستوى الوطن والعالم بحكمته وحلمه وحرصه الشديد على مصلحة الوطن والمواطن».

كما نعى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقال سموه: «نقف اليوم راضين بقضاء الله وقدره، وبقلوبٍ يملؤها وجع الفراق على رحيل المغفور له، بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، القامة الشامخة في وطننا، ورمز من رموز وحدتنا الوطنية واتحادنا المتين.. ونسترجعُ ملامح تاريخية لسيرته رحمه الله، سيرةٌ ذات خصائص فريدة، وجوانب تحكي حياة حافلة بقصص الحكمة، ومواقف القيادة، وصور التلاحم والقرب من أبناء الوطن، وتمكينهم في جميع المجالات، وتسخير الوقت والجهد لجعلهم جزءاً أصيلاً من مسيرة بناء الدولة، وتاريخ نهضتها الشاملة».

وأضاف سموه: «لقد فقدنا اليوم شخصية ستبقى ملامحها الإنسانية محفورة في وجداننا، فعلى أثر الوالد المؤسس، ونهجه القويم، الذي يضعُ الإنسان في قائمة الأولويات على هذه الأرض الطيبة، وتوفير أقصى درجات الحياة الكريمة، سار -رحمه الله- على درب العطاء والإنسانية، وتشرّب معاني الحكمة والإدارة، وقاد سفينة الوطن نحو البناء والمستقبل المشرق، بقلبٍ مخلصٍ للأرض، وإرادةٍ طموحةٍ وحكيمة، وشخصيةٍ عروبيةٍ تفكر خارج حدود الخريطة لينعم الإنسان أينما كان بالاستقرار والفرص الأفضل».

ونعى سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رجل المواقف والقائد العربي الفذ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي سيسطر له التاريخ أمجاده وأفعاله التي لم تنس على مر العصور. وقال سموه: كان المغفور له، رحمه الله، قائداً عربياً حكيماً منح عمره لوطنه ولشعبه ولشعوب الأمتين العربية والإسلامية الذي سيذكره التاريخ كرمز لقوة ووحدة اتحاد الإمارات وتطورها. وأكد سموه أن الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم فقدوا أحد القادة البارزين في العالم الذي يتمتع بالحكمة والسخاء. ونوه سمو ولي عهد أم القيوين إلى أن دولة الإمارات في حكم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، شهدت تعزيز مبدأ الشفافية وسيادة القانون ومشاركة المواطنين في صنع القرار.. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.. إنا لله وإنا إليه راجعون. ونعى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقال سموه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نودع اليوم قائداً عظيماً تفانى في خدمة وطنه وأجزل في العطاء لشعبه وللأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، سيظل «رحمه الله» خالداً في وجداننا نستلهم من مسيرته الفريدة وسيرته العطرة الدروس والعبر في العمل المخلص من أجل رفعة وطننا وتقدمه».