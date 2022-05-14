صقر غباش: عرفنا الشيخ خليفة قائداً حكيماً وملهماً

أبوظبي (الاتحاد)

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى المجلس الوطني الاتحادي إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، المغفور له قائد مسيرة التمكين، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الجمعة الموافق 13 مايو 2022 ليسكن بإذن الله مع الصديقين والأبرار. وقال معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي: «رحم الله والدنا خليفة بن زايد، عرفناه قائداً حكيماً وملهماً، وأباً حانياً معطاء لشعب الإمارات وشعوب العالم. ستبقى إنجازاته شاهدة على أنه قد أدى الأمانة وقام بها خير قيام، نسأل الله عز وجل أن يلهم دولة الإمارات قيادة وشعباً الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».