الأحد 15 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
خليفة بن محمد: الشيخ خليفة رائد العطاء والإنسانية
خليفة بن محمد: الشيخ خليفة رائد العطاء والإنسانية
14 مايو 2022 04:21

أبوظبي (الاتحاد)

نعى معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه، أمس، الجمعة 13 مايو 2022. وقال: فقدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أحد أبرز روّاد العطاء في مجال الإنسانية والعمل الخيري تجاه الأوطان العربية والإسلامية والإقليمية والعالمية.. الفقيد الغالي والراحل الكبير آمن بالعمل التطوعي فكان قولاً وفعلاً في بناء إمارات الخير والمواقف التاريخية الخالدة، تستذكره جميع الأجيال كقائد عظيم وزعيم حكيم وهب حياته لبلاده، وستبقى إنجازاته امتداداً لا ينضب لرحلة الإمارات المستمرة.

خليفة بن محمد
خليفة بن محمد بن خالد
الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة بن زايد
الشيخ خليفة
خليفة بن زايد آل نهيان
خليفة بن زايد
آخر الأخبار
مريم المهيري
الإمارات
مريم المهيري: محمد بن زايد قائد فذ ذو رؤية حكمية
اليوم 07:26
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
اليوم 04:11
حكام الإمارات: محمد بن زايد امتداد لمسيرة حضارية
الإمارات
حكام الإمارات: محمد بن زايد امتداد لمسيرة حضارية
اليوم 04:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©