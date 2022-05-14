خليفة بن محمد: الشيخ خليفة رائد العطاء والإنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

نعى معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه، أمس، الجمعة 13 مايو 2022. وقال: فقدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أحد أبرز روّاد العطاء في مجال الإنسانية والعمل الخيري تجاه الأوطان العربية والإسلامية والإقليمية والعالمية.. الفقيد الغالي والراحل الكبير آمن بالعمل التطوعي فكان قولاً وفعلاً في بناء إمارات الخير والمواقف التاريخية الخالدة، تستذكره جميع الأجيال كقائد عظيم وزعيم حكيم وهب حياته لبلاده، وستبقى إنجازاته امتداداً لا ينضب لرحلة الإمارات المستمرة.