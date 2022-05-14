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نهيان بن زايد: الشيخ خليفة يشهد له التاريخ بعطائه وحكمته
نهيان بن زايد: الشيخ خليفة يشهد له التاريخ بعطائه وحكمته
14 مايو 2022 04:22

أبوظبي (وام)

نعى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي وافته المنية أمس الجمعة 13 مايو. وقال سموه «برحيل قائد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فقدت الإمارات والأمة والعالم قائداً فذاً استثنائياً يشهد له التاريخ بعطائه وحكمته وقيادته للمسيرة الريادية التنموية لمرحلة الإنجازات، وترسيخ مكانة الإمارات بمصاف الدول المتقدمة». وأضاف سموه: «ستبقى مآثره خالدة في كل ركنٍ من أركان الوطن، ولعل رياضة الإمارات خير نموذج وشاهد على حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مسيرته المضيئة». رحم الله أخي الشيخ خليفة وأدخله فسيح الجنات.

نهيان بن زايد
الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة بن زايد
الشيخ خليفة
خليفة بن زايد آل نهيان
خليفة بن زايد
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