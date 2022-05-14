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محمد بن خليفة: الشيخ خليفة معلم نبيل وإنسان كريم
محمد بن خليفة: الشيخ خليفة معلم نبيل وإنسان كريم
14 مايو 2022 04:22

أبوظبي (وام)

نعى سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قائد الوطن وراعي مسيرته المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه». وقال سموه، إن الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، فقدت برحيله قائداً فذاً ووالداً رحيماً ومعلماً نبيلاً وإنساناً كريماً بخلقه وعطائه لوطنه وأمته وللعالم، سعى بكل جهده للنهوض بوطنه الإمارات ونصرة الضعفاء ومساعدة الإنسان أينما كان. وأضاف سموه « فقدنا رمزاً وطنياً وعربياً كبيراً الذي كان وفياً لوطنه، حريصاً على الارتقاء به، حتى أصبح في مصاف أعظم الأوطان». وقال سموه «رحل قائد مسيرتنا ودولتنا بعد عقود قضاها في خدمة الوطن والعمل الإنساني، تاركاً ثمار أياديه البيضاء يانعة أينما يممت وجهك». وأضاف أن ذكراه ستظل محفورة في القلب والعقل والوجدان». وقال إن الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، سار على درب العطاء والبذل، وتشرّب قيم الحكمة والإدارة والبذل، وقاد سفينة الوطن نحو المستقبل المشرق، وسيبقى رمزاً خالداً في مسيرة الإمارات.

محمد بن خليفة
الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة بن زايد
الشيخ خليفة
خليفة بن زايد
خليفة بن زايد آل نهيان
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