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خليفة بن طحنون: الشيخ خليفة قاد الدولة نحو مزيد من الإنجاز
خليفة بن طحنون: الشيخ خليفة قاد الدولة نحو مزيد من الإنجاز
14 مايو 2022 04:21

أبوظبي (وام)

نعى الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً أمس الجمعة. وقال «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ننعى قائد مسيرتنا وممكن نهضتنا الحديثة فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان». 
وأكد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان أن فقيد الوطن حافظ على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وسار على دربه فكرس حياته لخدمة الدين والوطن والشعب، وقاد الدولة نحو مزيد من الإنجاز والتميز والعطاء، فكانت حقبته حقبة خير وتمكين واستشراف للمستقبل. ونسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء عما قدمه لدولة الإمارات وشعبها والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع وأن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

خليفة بن طحنون
الشيخ خليفة بن زايد
الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة
خليفة بن زايد آل نهيان
خليفة بن زايد
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