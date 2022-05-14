محمد بن حمد بن طحنون: فقدنا الوالد والمعلم والحكيم

أبوظبي (وام)

أعرب معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.. عن خالص تعازيه ومواساته في فقيد الوطن الكبير المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه».. إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي، وسمو أنجال الفقيد، وعموم عائلة آل نهيان الكرام.. سائلاً المولى، عز وجل، أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ورضوانه، ويلهم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان في المصاب الجلل.

وقال معاليه: «إن دولة الإمارات فقدت اليوم والداً ومعلماً حكيماً نهل من حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسار على نهجه.. فكان قائداً رمزاً في العمل والإخلاص، ونموذجاً فريداً في القيادة والريادة لم يدخر جهداً من أجل رفعة وطنه، وكان سنداً وفياً لأمته سيبقى حاضراً في وجداننا.. أجزل الله مثوبته على ما قدمه لشعبه وأمته.