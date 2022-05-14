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الإمارات
مكتوم الشرقي: مواقف الشيخ خليفة خريطة طريق للأجيال
مكتوم الشرقي: مواقف الشيخ خليفة خريطة طريق للأجيال
14 مايو 2022 04:21

الفجيرة (وام)

نعى الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الجمعة 13 مايو. 
وقال: «نودع اليوم والدنا وقائدنا، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بخالص الشعور وبالغ الأسى، مؤكدين أن هذه الشخصية الاستثنائية في تاريخ الإمارات، ستبقى صفحة مأثورة في تاريخنا، نسترجع صفاتها ونستذكر مواقفها الخالدة والمؤثرة، كما أن هذه المواقف ستظل خريطة طريق لكل الإماراتيين على الدوام». وأضاف: «ستظل سيرة فقيدنا الغالي، تحكي ملامح شخصيته الفريدة التي عايشت بناء الدولة وقيام اتحادها منذ عقود، ورافقت الآباء الأوائل في دروب التحديات والإنجازات، وشهدت تاريخاً حافلاً ومواقف صامدة في مسيرة البناء والعمل، ستظل تتعلم وتنهل منها الأجيال القادمة، وتستكمل طريقها في رحلة النهضة والتمكين والإنجاز على نهجه، رحمه الله تعالى».

مكتوم الشرقي
الشيخ خليفة بن زايد
الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة
خليفة بن زايد
خليفة بن زايد آل نهيان
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