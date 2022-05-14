علي الشامسي: منهج الشيخ خليفة وعطائه نبراس للأجيال المقبلة

أبوظبي (وام)

نعى معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، فقيد الأمة العربية والإسلامية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي وافته المنية أمس الجمعة 13 مايو. وقال معاليه: «لقد ترجل الفارس والقائد والمعلم، بعد أن قدم لوطنه وأبناء الإمارات والعالم العربي والإسلامي نموذجاً للحاكم المخلص المعطاء صاحب العزيمة والإصرار والرؤية السديدة في استكمال مسيرة البناء والتمكين والتنمية خلفاً للمغفور له والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه». وأكد معاليه أن منهج المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في البناء وإدارة البلاد في مرحلة مهمة من تاريخ الإمارات وعطائه الإنساني الذي بلغ أرجاء المعمورة وأخلاقه وحلمه وتعايشه وتسامحه، سيظل نبراساً ومنهج حياة تهتدي به الأجيال المتلاحقة من أبناء الإمارات عبر التاريخ.