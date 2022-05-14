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عيسى بن زايد: الشيخ خليفة قائد استثنائي ورمز ملهم
عيسى بن زايد: الشيخ خليفة قائد استثنائي ورمز ملهم
14 مايو 2022 04:21

أبوظبي (وام)

نعى سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، فقيد الوطن الكبير المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً أمس الجمعة 13 مايو. وقال سموه: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نودع قائداً استثنائياً لطالما كانت رؤيته المستنيرة وتوجيهاته السديدة، المحرك الأساسي لمسيرة تنمية وتقدم الدولة في المجالات كافة، فالإمارات تحت قيادته عانقت إنجازاتها عنان الفضاء، وأضحت نموذجاً تنموياً عالمياً رائداً يشار له بالبنان، كما كان سموه رمزاً ملهماً للعطاء الإنساني العالمي، مناصراً لقضايا أمتنا العربية والإسلامية، وداعماً ومسانداً للمحتاجين في شتى بقاع الأرض. وأضاف سموه: تغمد الله فقيد الوطن الكبير بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

عيسى بن زايد
الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة
خليفة بن زايد
خليفة بن زايد آل نهيان
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