خليفة.. فارس التنمية والتقدم

سامي عبد الرؤوف (دبي)

شكلت مرحلة حكم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، لدولة الإمارات التي امتدت على مدار 18 عاماً، مرحلة مهمة وفارقة في تاريخ ونجاح دولة الإمارات ووصولها في فترة زمنية وجيزة إلى المنافسة على المراكز الأولى عالمياً في مختلف المجالات، وعلى الصعد كافة.

وانتخب المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من قبل «المجلس الأعلى للاتحاد» في الثالث من نوفمبر 2004، ليصبح رئيساً للدولة، إثر وفاة والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وبعد انتخابه، رحمه الله، رئيساً لدولة الإمارات، أطلق خطته الاستراتيجية الأولى لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، وضمان الرخاء للمواطنين.

وكان من أهدافه الرئيسة، رحمه الله، السير على نهج والده الذي آمن بدور دولة الإمارات الريادي كمنارة تقود شعبها نحو مستقبل مزدهر يسوده الأمن والاستقرار.

وفي اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الأول من ديسمبر 2005، أعلن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، آنذاك، برنامج «التمكين» السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والعلمي، والثقافي.

ولقد كان هذا الخطاب، بمثابة خريطة طريق لخطط التنمية المستدامة الداخلية والخارجية للدولة، فقد حث ،رحمه الله، في هذا الخطاب على ضرورة المحافظة على مسيرة الاتحاد المجيدة من خلال زيادة تماسك أبناء الوطن، وتوجيه جهودهم وتحفيزها.

وشهدت الإمارات تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة والجهات الحكومية «الاتحادية والمحلية»، والخاصة «السياسية والدينية والثقافية والإعلامية والتعليمية» ومنظمات المجتمع المدني للقيام بمهامها في التصدي للتحديات ومواجهة المشكلات والهموم الوطنية بكل مسؤولية وشفافية بما يحقق المصلحة العامة، في جو من الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي وسياسة الانفتاح التي تعيشها الدولة وتشجعها.

كما شهدت فترة حكمه، رحمه الله، تفعيل ودعم المؤسسات الوطنية المعنية بالتخطيط للتعليم والتدريب لإعادة التوازن للتركيبة السكانية وإصلاح هيكل سوق العمل في الدولة، ستكون من أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الالتزام بتطوير البنى التحتية وتحديث الخدمات والمرافق العامة في كل إمارات الدولة، وتحقيق المزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير السكن الملائم لكل أسرة مواطنة على امتداد الوطن.

وأعطى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اهتماماً كبيراً لمشاريع تطوير وتحديث البنية التحتية ومرافق الخدمات المختلفة، وعمل على بناء جهاز إداري حديث، ومنظومة تشريعية متكاملة، باعتبار ذلك أساساً لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال عهده، رحمه الله، وصلت الإمارات إلى المريخ وجعلت الفضاء ميدان تنافسها الجديد مع أفضل دول العالم وأكثرها تقدماً وثراء، لتضع الإمارات بصمتها في الأرض وفي الفضاء، لتقدم دليلاً جدياً على أنه بالإدارة والتحدي يمكن أن تصل الشعوب العربية إلى أعلى المراتب وتنافس أفضل دول العالم.

وأشرف المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على تطوير قطاعي النفط والغاز، والصناعات التحويلية التي ساهمت بنجاح كبير في التنوع الاقتصادي في البلاد.

كما قام، رحمه الله، بجولات واسعة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، لدراسة احتياجات الإمارات الشمالية، وأمر ببناء عدد من المشاريع السكنية، والطرق، ومشاريع التعليم، والخدمات الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، أطلق، رحمه الله، مبادرة لتطوير السلطة التشريعية، من خلال تعديل آلية اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بشكل يجمع بين الانتخاب والتعيين، ما يتيح اختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخابات مباشرة من شعب دولة الإمارات.

وللأنشطة الرياضية نصيب كبير من اهتمام المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي حرص على متابعتها بشكل مستمر، خاصة كرة القدم، وله إسهامات مادية كبيرة في دعم وتكريم الفرق، والأندية الرياضية المحلية التي تحقق بطولات محلية وإقليمية ودولية.

في عام 2009، أُعيد انتخاب المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيساً لدولة الإمارات، وقد تعهد آنذاك رحمه الله، بمواصلة تنفيذ استراتيجيات طموحة للتنمية السياسية، والإدارية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية التي كان قد بدأ فيها.

وكان لقيادته الرشيدة، رحمه الله، واهتمامه بمصالح الدولة الاتحادية الفضل في تجاوز الأزمات المالية، والإقليمية.

قامت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الخليجي والعربي والإسلامي والعالمي والقواعد والمبادئ التي تتبناها، على أساس من الالتزام بالمواثيق الدولية.

وكان لمرحلة التمكين، تأثير كبير وواضح فيها، حيث شهدت حرص المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على انتهاج سياسة خارجية نشطة، تدعم مركز دولة الإمارات كعضو بارز وفعّال، إقليمياً، وعالمياً.

ويعتبر، رحمه الله، من أشدّ المناصرين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويؤمن بأن نجاح وإنجازات هذا المجلس تعكس عمق التلاحم بين قادته.

كما أظهر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، التزامه بتعزيز العلاقات الدولية من خلال استقبال قادة من دول آسيا، وأوروبا، والدول العربية الأخرى.

كما قام، رحمه الله، بزيارات إلى دول آسيا الوسطى، لتوطيد علاقاته معها بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.

وانتهج المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سياسات إغاثية وإنمائية تدعم الدول والشعوب المحتاجة.

وبالإضافة إلى المساعدات الحكومية لدولة الإمارات، تعتبر مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ثالث أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في الدولة، حيث وصلت مساعداتها المختلفة لأكثر من 70 دولة في مختلف أنحاء العالم.

أطلق المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، العديد من المبادرات والقرارات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للوطن والمواطن، وتحقق الأولويات العليا للدولة، وأهدافها التنموية المستدامة.

وأمر، رحمه الله، بإنشاء صندوق معالجة الديون المتعثرة في 2 ديسمبر 2011 بمناسبة اليوم الوطني الـ 40 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحُدد للصندوق رأسمال أولي قيمته 10 مليارات درهم ليتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين المتعثرة.

يندرج المستفيدون من إعفاء الصندوق ضمن فئة الملتزمين بالسداد، إضافة إلى حالات الضمان الاجتماعي، أو العجز الصحي، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من الحالات الإنسانية الأخرى.

وتتنازل البنوك عن نصف المبلغ المستحق، وتتكفل الحكومة بالنصف المتبقي. وفي إطار الاتفاقيات مع البنوك يقوم المستفيدون من أصحاب المديونيات المتعثرة بمراجعة البنوك لتقديم طلبات التسوية.

بعد ذلك تقوم هذه البنوك بدراسة الوضع المالي لطالب التسوية في ضوء الوثائق المرفقة، مثل تحديد مصدر للدخل الشهري الذي سيتم منه استقطاع مبالغ التسوية التي سيتم الاتفاق عليها، والتي تقل بنسبة 50 في المئة عن قيمة القرض الأصلي.

ويقوم الصندوق بتسديد كامل مبلغ التسوية للبنك على شكل قرض مُيسّر، يقدمه الصندوق للمواطن المتعثر.

وتتولى البنوك إدارة هذا القرض نيابة عن الصندوق وبحيث لا يزيد حجم القسط الشهري للتسديد على 25 في المئة من دخل المستفيد الذي يتعين عليه التوقيع على تعهد بعدم الاقتراض خلال فترة الالتزام بتسديد القرض المقدم من الصندوق.

وقام المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على نحو منتظم بإصدار توجيهاته لبناء وإصلاح منازل الإماراتيين، حيث كان يوجه بمتابعة سرعة تنفيذ إحلال المساكن القديمة لكافة للمواطنين في مختلف الإمارات.

وفي نوفمبر 2015، اعتمد، رحمه الله، السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بميزانية تزيد على 300 مليار درهم حتى العام 2021. والهدف من هذه المبادرة هو تغيير معادلات الاقتصاد الوطني، ودفعه بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية، والاستثمار في المواطن الإماراتي، والارتقاء بمعارفه في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وبتوجيهات من المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، أقر مجلس الوزراء 2015 عاماً للابتكار، ووجّه كافة الجهات الاتحادية القيام بتكثيف الجهود، ومراجعة السياسات الحكومية، بهدف خلق بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالمياً.

وهدفت هذه المبادرة إلى دعم جهود الحكومة الاتحادية، وجذب المهارات الوطنية، وزيادة البحوث المتميزة، وتعزيز الجهود لبناء كادر وطني قادر على قيادة الدولة نحو مزيد من التقدم، والازدهار، والابتكار.

وقد كان مبدأ التسامح وقبول الآخر منهجاً إماراتياً ثابتاً خلال فترة حكم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ليكون امتداداً أصيلاً للوالد المؤسس، وتركز سياسة التسامح على خمسة محاور رئيسة، تمثلت في تعميق قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع من خلال التركيز على هذه القيم لدى الأجيال الجديدة.

كما ضمت المحاور، ترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع الكبرى، منها المساهمات البحثية، والدراسات الاجتماعية المتخصصة في حوار الحضارات، وكذلك التسامح الثقافي من خلال مجموعة من المبادرات المجتمعية والثقافية المختلفة.

وشملت كذلك طرح تشريعات وسياسات تهدف إلى تعزيز قيم التسامح الثقافي، والديني، والاجتماعي، وأخيراً تعزيز خطاب التسامح، وتقبل الآخر من خلال مبادرات إعلامية هادفة.

وخلال فترة حكمه، رحمه الله، شهدت الإمارات، تنمية القدرات وتحديث المؤسسات وإعادة هيكلة الممارسات بما يحقق طموحاتها بالعيش في مجتمع يسوده العدل والقانون، دولة تكرس قيم النزاهة والمساءلة والشفافية، تكفل الحقوق، وتحترم الحريات وتدعم التفكير والتحليل والإبداع، وتشجع ممارسة الحوار وإبداء الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار، وفق ممارسات تكرس قيم الولاء والانتماء للوطن وتحفظ للدولة هيبتها، وسيادتها، وللمواطن أمنه، وسلامته.

وفي عام 2005، أمر المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بتنفيذ بُنية تحتية شاملة في جميع أنحاء الدولة، ووجه آنذاك بتخصيص 16 مليار درهم لتطوير البنية التحتية، والمرافق الخدمية في الإمارات الشمالية لدفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق، لتواكب ما شهدته الإمارات الأخرى من تطور حضاري وعمراني.

واستمر اهتمامه، رحمه الله، بهذا الملف، وشكّل محوراً رئيساً في أداء ونجاح دولة الإمارات في توفير الحياة الكريمة لمواطنيها.

خلال فترة حكم المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أطلقت «مرحلة التمكين السياسي» التي استهدفت تعزيز وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية.

وشكلت الانتخابات التي أجريت لانتخاب نصف أعضاء المجلس بما تتضمنه من زيادة الحد الأدنى للهيئات الانتخابية مع عدم وجود سقف أعلى لعددها، ما يتيح حق المشاركة السياسية لأكبر عدد من المواطنين، خطوة مكملة للخطوات التي سبقتها في إطار تنفيذ «مرحلة التمكين» التي بدأت باستحداث وزارة تختص بشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ثم تبني نظام انتخاب نصف أعضائه في العام 2006 ثم التعديل الدستوري لسنة 2009 والذي تم بمقتضاه مد عضوية المجلس إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين وتمكينه من وضع لائحته الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد.

وعكس «برنامج التمكين» رؤية القيادة السياسية لأهمية الارتقاء بدور المجلس الوطني الاتحادي وتعزيزه، ما يشكل نقلة نوعية وعلامة بارزة من علامات عمليات التحديث والتطوير التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، ويعد دليلاً ملموساً على الرغبة الصادقة في تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للمجلس وفق مسار متدرج منتظم يراعي الخصوصية التي تتمتع بها الدولة والتي قطعت أشواطاً طويلة في عملية التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

ويعد دعم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، للمرأة الإماراتية علامة بارزة لفترة حكمه لدولة الإمارات، من بين أبرز الأمثلة التي تجسد ذلك، دعمه، رحمه الله، لتكون ناخبة ومرشحة في المجلس الوطني الاتحادي، وهو ما يعد دليلاً على أهمية دورها المهم والحيوي في عملية بناء وتطوير المجتمع الديمقراطي الذي تتساوى فيه كافة شرائح المجتمع، ما يعزز من فرص طرح القضايا التي تهم المرأة والأسرة الإماراتية، والإسهام في تقوية وتعزيز البناء الاجتماعي للدولة.

وحظيت المرأة الإماراتية بدعم وتقدير كبيرين في شتى الميادين، وذلك إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية المرأة في الحياة العامة والعمل الوطني. وقد عكس انضمام المرأة إلى العمل السياسي من خلال مجلس الوزراء وعضوية المجلس الوطني الاتحادي مدى وعي قيادة وشعب الإمارات ونضجه السياسي وإيمانه العميق بقدرات المرأة والثقة الكاملة في إمكاناتها لكونها شريكاً فاعلاً في بناء مستقبل الوطن.

ومثلت تجربة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي قفزة نوعية في العمل البرلماني بشكل عام، حيث إن إتاحة الفرصة أمام الإماراتية للترشح والتصويت كانت رسالة واضحة حول أهمية حضورها على ساحة العمل السياسي، على العكس من بعض الدول التي اضطرت فيها المرأة إلى أن تناضل أعواماً طويلة للحصول على حقها في التصويت.