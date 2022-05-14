خليفة.. توازن ناجح بين النهضة الاقتصادية والأولويات البيئية

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت الدولة في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، توازناً بين ما تشهده من نهضة اقتصادية واجتماعية، واستدامة بيئية متمثلة بالحفاظ على المرافق الطبيعية، في تجربة فريدة تؤكد نجاح نموذج التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة ومكنوناتها.

ودولة الإمارات بقيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، حققت إنجازات متعددة في مجال حماية البيئة، أهمها تحسين الأطر المؤسسية والتشريعية والنظم والاستراتيجيات، وخطط العمل، ما جعلها تحتل مكانة مرموقة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وإنجازات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، يصعب حصرها، حيث وضعت الدولة في عهده، السياسات والتشريعات الكفيلة بإيجاد حلول مستدامة للضغوط والتحديات كافة ذات الصلة بمصادر الأمن البيئي والمائي، والتي تركز على تحقيق أقصى قدر من التكامل بين مدخلات العرض والطلب على الموارد المائية، وتبنت الدولة استراتيجيات التنمية المستدامة للموارد المائية، كما تم التركيز على بناء السدود، وإنشاء مراكز الأبحاث المختصة بالشأن البحري، والاستثمار في مجال مزارع الأحياء المائية، والتركيز على التوسع بالمحميات البحرية والبرية، ودعم الصيادين، حفاظاً على مهنة الأجداد، وتعزيز الثروة السمكية، وتطوير البنية التحتية لموانئ الصيادين، وغيرها الكثير.

كما ركزت السياسات والتشريعات في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، على تعزيز الأمن الغذائي والسلامة الغذائية، من خلال تحديث وإصدار التشريعات والأدلة المتعلقة بالثروات النباتية والحيوانية والسمكية.

ولطالما أكد المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، أن العمل من أجل البيئة، هي مسيرة قائمة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي وحماية البيئة، وضمان استدامة مواردها الطبيعية، ولتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر، وتعزيز مسيرة تحول الطاقة عبر التوسع في استخدام حلول الطاقة المتجددة، والاعتماد على المصادر الصديقة للبيئة في توليد الطاقة عبر مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات.

وفي عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، توسعت مشاريع خفض معدل الانبعاثات الضارة، خصوصاً الكربونية، من خلال توجيهاته بزراعة الأشجار المحلية ومنها أشجار القرم، التي لديها قدرة كبيرة على تخزين الكربون.

وشهدت الدولة في عهده الاعتماد على التقنيات والنظم وأفضل الممارسات في مجال الابتكار واستشراف المستقبل، بما يحقق الحماية للبيئة ولأفراد المجتمع، ويحقق الحماية للبيئة والمناخ وأهداف التنمية المستدامة.

وأدركت الدولة في عهد المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وفي وقت مبكر المخاطر المتزايدة لتغير المناخ على الإنسان والبيئة، وكانت من الدول الأولى التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وصادقت على اتفاقيات المناخ، وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع ذات المنافع المشتركة والتي من شأنها الحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، وتحسين كفاءة الطاقة في قطاعات النفط والغاز والصناعة، والتحول إلى المركبات منخفضة الانبعاثات.

جهود دولية

وساهمت الدولة في تمويل مشاريع التنمية المستدامة في دول مختلفة وفي المجالات كافة، ويعتبر صندوق أبوظبي لدعم الطاقة المتجددة أحد المساهمات الوطنية لدعم الجهود الدولية في مجابهة تغير المناخ، إيماناً بضرورة ترك عالم أفضل للأجيال القادمة.

أبرز التشريعات

أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، قانوناً لتنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، والذي تضمن وجوب الحصول على ترخيص من الهيئة عند حفر آبار المياه الجوفية أو استخراج أو نقل المياه الجوفية أو تركيب وحدات تحلية على الآبار لغير أغراض الشرب.

ونظم القانون مهنة مزاولة حفر الآبار في الإمارة والالتزامات الواجب مراعاتها على مقاول الحفر وحظر على أي شخص القيام بكل ما من شأنه تلويث المياه الجوفية والتزام كل من اكتشف عرضاً مياهاً جوفيةً أن يخطر هيئة البيئة - أبوظبي بذلك.

كما صدر في عهد المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، قانون محلي لتنظيم الرعي في إمارة أبوظبي، بحيث حظر القانون استخدام الدراجات والسيارات وسائر المركبات في عملية الرعي بالإمارة. وحظر إقامة العزب في مناطق تجاوز مسافة كيلومتر واحد من مكان البئر التقليدي.