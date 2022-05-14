خليفة.. الأكثر تأثيراً ونفوذاً في العالم

أبوظبي (الاتحاد)

اختير المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، طيب الله ثراه، للمرة الثالثة على التوالي خلال عامين في استطلاعات عالمية، في قائمة القادة والشخصيات الأكثر تأثيراً ونفوذاً وقوة في العالم.

وتبوأ الشيخ خليفة مكانة مرموقة في القائمة التي ضمت 68 من القادة والشخصيات الأكثر نفوذاً وقوة على مستوى كوكب الأرض لعام 2010، وهي القائمة التي أعدتها ونشرتها مجلة «فوربس» الاقتصادية الأميركية الشهيرة في 3 نوفمبر 2010 والتي تصدر في نيويورك.

واعتمدت المجلة، في تصنيفها الذي شمل نماذج من سكان الكوكب البالغ عددهم 6.8 مليار نسمة لاختيار القادة والشخصيات الأقوى نفوذاً في العالم، على أربعة معايير، أولها مدى تأثير الشخصية في الجماهير، وثانيهما القوة الاقتصادية، وثالثهما امتداد القوة إلى مجالات عدة، وأخيراً حيازة النفوذ عن جدارة واستحقاق.

وقالت مجلة «فوربس» في حيثيات تقريرها: إن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قاد الاقتصاد الوطني باتجاه ترسيخ مكانته العالمية، وتعزيز تنافسيته وجاذبيته بين أكثر بلدان العالم تقدماً ونفوذاً، وفقاً لما تعكسه مستويات الثقة التي تعلنها المؤسسات المالية الدولية.

وأكدت المجلة أن الاقتصاد الإماراتي استطاع أن يتبوأ، خلال السنوات الست الأخيرة، أفضل المراتب في جميع المؤشرات العالمية وفي مختلف المجالات، وأن يسجل قفزات نوعية في شتى الميادين والقطاعات، الأمر الذي عزز من المكانة المرموقة التي تتمتع بها الدولة على الصعيدين العالمي والإقليمي.

وقالت: إن المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية ترى في الإمارات نموذجاً متفرداً في مواجهة التحديات التي واجهها العالم خلال الأزمة المالية العالمية؛ بفضل ما يتمتع به اقتصاد الدولة من مكانة أمام المصاعب الخارجية، وقدرة على مواصلة النمو رغم الركود العالمي.

وكانت مجلة «تايم» الأميركية قد اختارت، في عددها الصادر في الأول من مايو 2010، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في قائمة القادة الخمسة وعشرين الأكثر تأثيراً في العالم خلال عام 2010، وذلك ضمن قوائمها المئوية التي ضمت الأبطال والفنانين والمفكرين الأكثر تأثيراً في العالم خلال العام الجاري. واستندت المجلة العالمية في اختيار الشخصيات إلى مستوى الشعبية وقدرتهم على إحداث تغيير وتشكيل أفكار العالم لكل قائد.

وأكدت مجلة «تايم» أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو راعٍ أمين لثروة البلاد، ويخطط لمرحلة ما بعد البترول، مستهدفاً تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة.

وقالت: إن أكثر ما لفت العالم إليه هذا التحول الكبير الذي أحدثه في بلده، حيث بنى واقعاً اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً جديداً كلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما جعل اسمها ضمن البلاد التي يفخر أهلها وجيرانها وزوارها بها، فشواهد التحديث لا يمكن حصرها في دولة يسهر ولاة أمرها عليها ويرعون أهلها بأبوة وإخلاص ويحافظون على ثروتها واستقرارها.

وأضافت المجلة: إن التحدي الذي حمله الشيخ خليفة في إطار فلسفته السياسية وإيمانه بنهج الشورى، إطلاقه برنامجاً شاملاً للإصلاح السياسي وتعزيز مشاركة مواطنيه في مختلف ميادين العمل الوطني، والذي تم تجسيده بإجراء أول انتخابات نيابية ومشاركة المرأة فيها، ثم استكمال ذلك بوعده السامي بالوصول بالتجربة النيابية إلى موقع السلطة التشريعية والرقابية، ما يؤكد مبدأ ترسيخ التجربة الديمقراطية ودفعها بقوة إلى الإمام، حيث حققت المرأة في الإمارات، بفضل مشروع التمكين السياسي، مزيداً من المكاسب النوعية والإنجازات المتميزة، فتبوأت أعلى المناصب في جميع مجالات العمل.

ونوّهت المجلة بأن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أولَى قضايا البيئة اهتماماً خاصاً، يتمثل في دعمه لمؤسسات البيئة الوطنية والدولية، وتبنّي الأبحاث والدراسات الإقليمية والدولية المتصلة بحماية البيئة والتنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة، ما حقق للإمارات مكانة مشهودة في هذا المجال.

وأشارت المجلة إلى حالة الانفتاح الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة التي وضعتها بجدارة كمحور ثقافي عالمي يستوعب الإنتاج الثقافي والفني لشعوب العالم المختلفة، وهو ما ينسجم مع طبيعة مجتمع دولة الإمارات كبلد رائد في التسامح والتعايش الإنساني والإخاء واحترام قيم الآخرين وعقائدهم وثقافتهم، وهي القيم ذاتها التي لفتت أنظار العالم وعززت اهتمام الصحافة العالمية بالتطور الأخاذ في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت مجلة «نيوزويك» الأميركية قد اختارت المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ضمن أقوى خمسين زعيماً عالمياً في مجموعة النخبة العالمية لعام 2009.