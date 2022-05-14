مواطنون: عظم الله أجرك يا وطن

سعيد أحمد (أم القيوين)

عبر مواطنون عن بالغ حزنهم لوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مؤكدين أنه الأب الحنون والقائد الذي تولى مسيرة الاتحاد بعد والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث أسس بنيان الدولة بحكمة سديدة، وأكمل مسيرة الإنجازات العظيمة مع إخوانه حكام الإمارات.

وقالوا إن رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أحزنهم كثيراً، ولا يملكون سوى التضرع لله تعالى حتى يشمله بالرحمة والقبول، لافتين إلى أن ذكراه ستبقى في قلوبهم عطرة، فهي ذكرى قائد عظيم رحل عن الدنيا تاركاً إنجازات عظيمة للدولة وشعبها، وسخر حياته من أجل أن يحظى المواطنون بحياة كريمة.

وقال سيف أحمد بولحيول من أم القيوين، إن خبر وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كان صدمة له ولأسرته، وأثر في نفوسهم، وأحزنهم كثيراً، لافتاً إلى أن الوطن حزين على فراق قائد عظيم، كانت له بصمات جليلة في إسعاد المواطنين والمقيمين، فالجميع يحبه ودائماً يدعون له بالصحة والعافية.

وأضاف: أنه منذ أن تولى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم، شهدت جميع مناطق الدولة تطوراً سريعاً، وأصبحت الإمارات تحقق المراتب الأولى عالمياً، وتنافس على تحقيق إنجازات عظيمة لم تستطع دول متقدمة تحقيقها، لافتاً إلى أن إنجازات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تجعلنا نفخر بها ونتذكره دائماً.

وأشار إلى أن ذكراه ستبقى خالدة في قلوب أبنائه المواطنين في هذا الوطن الغالي، ولن ننساه أبداً، وسيظل الجميع يدعو له بالرحمة والمغفرة، مشيراً إلى أن فراقه صعب على المواطنين والمقيمين وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وكل من عرف خيره وعطاءه، رحمه الله.

وقال عبدالله راشد بوهارون من أم القيوين، إن حب المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، لم يقتصر على أبنائه المواطنين، بل إن جميع شعوب العالم تحبه، لافتاً إلى أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، قدم الكثير من المشاريع والمبادرات والمساعدات الإنسانية والخيرية للعديد من الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة عبر العالم، لذلك فأن محبته راسخة في القلوب.

وأضاف أن ذكراه ستظل في قلوب أبنائه المواطنين، ذكرى عطرة لقائد عظيم رحل عن الدنيا، بعد أن قهر المستحيل وأكمل مسيرة الاتحاد بكل فخر واعتزاز، لافتاً إلى أنه علمنا أن نكون قدوة في القيادة والصبر والمثابرة من أجل المحافظة على الإنجازات التي حققتها القيادة الرشيدة، والوقوف إلى جانبها لمواصلة إنجازاتها التي تصب في مصلحة المواطن والوطن.

وأشار إلى أن دولة الإمارات حققت تطوراً وإنجازات كبيرة، وهي نتاج غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على النهج ذاته المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مع إخوانه حكام الإمارات، مشيراً إلى أنه قدم لشعبه حياة كريمة ورفاهية، ووفر لهم الأمن والأمان.

وقال إبراهيم يوسف بن عمير من أم القيوين، إن العين لتدمع وأن القلب ليحزن، وإنا على فراقه لمحزونون، لافتاً إلى أن هذا اليوم، يعتبر يوماً حزيناً على المواطنين والمقيمين في الدولة وخارجها، لرحيل أب حنون وقائد عظيم، لم نرَ منه سوى العطف والكرم والحب والمودة.

وأكد أن الكل يشعر بالحزن على فراق صاحب الأيادي البيضاء والمساعي الحميدة، مؤكداً أن أياديه الخيرة امتدت إلى جميع الدول الشقيقة والصديقة، وسيظل حياً في قلوب المواطنين والمقيمين، ولن ننساه أبداً.

قائدنا العظيم

عبر صالح السويدي من عجمان، عن حزنه لخبر وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مؤكداً أن رحيل قائدنا العظيم فاجعة لنا جميعاً، فقد كان أباً حنوناً ومعطاءً للخير، وصاحب مبادرات وإنجازات عظيمة، شملت جميع المواطنين في مختلف مناطق الدولة، ولم يقصر مع أحد.

وقال إن الإمارات حزينة اليوم على رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي كان دائماً نراه مبتسماً وضاحكاً للجميع، لافتاً إلى أننا نودع قائداً عظيماً وأعيننا تدمع، نودع أباً حنوناً وقلوبنا يعصرها الحزن، نودع إنساناً محباً لشعبه وأفئدتنا تتألم، إلى جنات الخلد يا من كنت خير قائد لهذه الأرض الطيبة وشعبها.