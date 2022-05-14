وزراء ينعون خليفة بن زايد

عمر سلطان العلماء: رجل الإنجازات العظيمة والأيادي البيضاء

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن دولة الإمارات فقدت بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، قائد الوطن، ورجل الإنجازات والإسهامات العظيمة، وصاحب الأيادي البيضاء التي وصلت بالخير إلى العالم كله. وقال عمر سلطان العلماء إن الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، قاد مسيرة حافلة بالإنجازات في مختلف المجالات، عززت ريادة الدولة وحضورها العالمي، بفضل حكمته وعطائه وحبه لشعبه، فكان لقراراته ومبادراته الدور الأهم في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، والنهوض بالإنسان والمجتمع، مواصلاً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله.

وتقدم عمر سلطان العلماء بخالص التعازي إلى قيادة ومجتمع دولة الإمارات، سائلاً الله تعالى أن يتغمد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.



عهود الرومي: فقدنا قائداً فذاً وأباً حانياً

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن دولة الإمارات فقدت برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، قائداً فذاً وأباً حانياً، ورجلاً عزّ نظيره بين الرجال، حققت الدولة في عهده إنجازات غير مسبوقة، وبلغت مسيرة التطور والتنمية فيها مواقع الريادة عالمياً.

وقالت عهود الرومي إن الشيخ خليفة، رحمه الله، واصل المسيرة المباركة للأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فركز على بناء الإنسان الإماراتي والنهوض به وتمكينه، وجعل بناء مستقبل أفضل للمجتمع والأجيال القادمة غاية سامية وهدفاً تميزت به دولة الإمارات في المنطقة والعالم.

وتقدمت عهود الرومي بخالص التعازي إلى قيادة وشعب ومجتمع دولة الإمارات، سائلة الله تعالى أن يتغمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه.



محمد القرقاوي: أخلص حياته لشعبه ودولته

أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات فقدت برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، قائداً فذاً مخلصاً لشعبه ووطنه، رعى مسيرة تطوّر دولة الإمارات، وقاد مسيرتها التنموية، على خطى والده المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتصبح دولة الإمارات اليوم مركزاً للعلم، والخير، والتطوّر، والاستقرار والنمو والازدهار. وقال محمد القرقاوي إن الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، مثل نموذجاً للقائد الملهم الذي أخلص حياته لشعبه ودولته، وبذل وقته للمجتمع ورفعته، وترسيخ أسس الاتحاد، وواصل على خطى الآباء المؤسسين مسيرة بناء الوطن والإنسان، وتمكّنت دولة الإمارات تحت قيادته، رحمه الله، من تعزيز مكانتها العالمية، والارتقاء بمستوى حياة المجتمع، ومواصلة التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار المستدام، وتحقيق المزيد من الإنجازات وطنياً وعالمياً. وتقدم وزير شؤون مجلس الوزراء بخالص التعازي لقيادة دولة الإمارات وشعبها، سائلاً الله، عز وجل، أن يتغمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه.