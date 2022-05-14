صلاة الغائب على فقيد الوطن الشيخ خليفة في الحرمين الشريفين ومساجد الكويت

مكة المكرمة (وكالات)

أدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عقب صلاة العشاء أمس، صلاة الغائب على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي وافته المنية. وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وجه بإقامة صلاة الغائب على فقيد الوطن بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. كما أقامت مساجد دولة الكويت صلاة الغائب على روح المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك بعد صلاة العشاء أمس. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية وجهت في وقت سابق، جميع أئمة المساجد إلى أداء صلاة الغائب على الفقيد بعد صلاة العشاء في جميع مساجد البلاد سائلة المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.