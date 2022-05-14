الحزن والأسى يعمان الخليج العربي بوفاة الشيخ خليفة

عواصم (وام)

بحزن وأسى، نعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رحمه الله، مستذكرين دور قيادته في العطاء والإنجازات، ومسيرته الريادية في تحويل الإمارات إلى نموذج للتطور في المنطقة والعالم.

السعودية: نشاطر الأشقاء في الإمارات أحزانهم

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، عن بالغ الحزن وعظيم الأسى لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الجمعة 13 مايو. وأكدا أن المملكة العربية السعودية وشعبها إذ يشاطرون الأشقاء في الإمارات أحزانهم، يسألون الله العلي القدير أن يلهم الجميع الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على الإمارات الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

وقال بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي نقلته «وكالة الأنباء السعودية»: «تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته». وأعربا عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم. وأكد خادم الحرمين وولي العهد أن «المملكة العربية السعودية وشعبها إذ يشاطرون الأشقاء في الإمارات أحزانهم، يسألون الله العلي القدير أن يلهم الجميع الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار، إنا لله وإنا إليه راجعون».

عُمان: قائد خدم الأمة العربية والإسلامية

نعى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الجمعة 13 مايو. وقال بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني نقلته «وكالة الأنباء العُمانية»: «إيماناً بقضاء الله وقدره، وبتأثر وحزن بالغين تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم نبأ وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي كان أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة أمتهم العربية والإسلامية وقاد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعزيمة ومثابرة حتى أضحت معلماً يشار إليه في كافة المجالات. وقد أصدر جلالة السلطان أوامره السامية بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في القطاعين العام والخاص وفي سفارات سلطنة عمان في الخارج لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الجمعة ولغاية يوم الأحد. وإذ تشارك سلطنة عمان قيادة وحكومة وشعباً الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أحزانهم في مصابهم الجلل، لتدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بفيض رحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يمد عائلته الكريمة وإخوته أصحاب السمو الشيوخ وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق بجميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

البحرين: عمر حافل بالعطاء والإنجازات

ونعى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي البحريني: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي - صدق الله العظيم».. ينعى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها، وقد كان، رحمه الله، قائداً حكيماً كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل نهيان الكرام وشعب الإمارات العزيز.

وأضاف البيان: «أن مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة آل نهيان الكرام وحكومة وشعب الإمارات، داعياً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرة آل نهيان وشعب الإمارات الشقيق الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولفت البيان إلى أنه بناءً على أمر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تقرر إعلان الحداد الرسمي على روح الفقيد الراحل المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة ثلاثة أيام.

الكويت: مواقفه خالدة تجاه القضايا العادلة

وأعرب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن بالغ حزنه وتأثره لوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه أمس. وقال سموه «إن الأمتين العربية والإسلامية فقدت أحد قادتها العظام الذي كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية». وعبر عن خالص تعازيه وصادق مواساته باسمه وباسم الحكومة والشعب الكويتي لأسرة آل نهيان الكرام وللشعب الإماراتي، مؤكداً أن دولة الكويت التي آلمتها هذه الفاجعة ستظل تستذكر بكل الاعتزاز والفخر مواقفه الخالدة تجاه القضايا العادلة إبان فترة الاحتلال العراقي، مبتهلاً سموه إلى المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء، مشيداً بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في عهده الميمون من نهضة شاملة جعلتها في مصاف الدول المتقدمة.

وذكرت «وكالة الأنباء الكويتية» أن صاحب السمو أمير دولة الكويت أمر بإعلان الحداد الرسمي لمدة 40 يوماً وتنكيس الأعلام وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام. كما أكد نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن الأمتين العربية والإسلامية فقدت برحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائداً عظيماً خدم شعبه ودافع عن قضايا أمتيه العربية والإسلامية، مستذكراً سموه مواقفه المشرفة في دعم قضايا الكويت العادلة إبان فترة الاحتلال العراقي ومشيداً بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عهده الميمون من تقدم ونمو وازدهار.

قطر: كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته

ونعى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ببالغ الحزن والأسى المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه. وقال في بيان صادر عن الديوان الأميري: «إن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان قائداً عظيماً اتسم بالحكمة والاعتدال، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته»، داعياً سموه الله تعالى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء عما قدم لوطنه وأمته، وأن يلهم أسرة آل نهيان الكرام وحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيق والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان».

وفيما يلي نص البيان الذي نقلته «وكالة الأنباء القطرية»: «بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له إن شاء الله أخينا العزيز صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. لقد فقدنا برحيله قائداً عظيماً اتسم بالحكمة والاعتدال، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته. نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء عما قدم لوطنه وأمته، وأن يلهم أسرة آل نهيان الكرام وحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيق والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون». وأمر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإعلان الحداد في قطر لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام.

الحجرف: فقدنا قائداً ورائداً خليجياً وعربياً ودولياً

نعى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الجمعة 13 مايو، وأعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة وشعب الإمارات في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى، رحمة الله تعالى، بعد عمر حافل بالبذل والعطاء قضاه في خدمة شعبه ووطنه والأمة العربية والإسلامية، مقدماً التعازي باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الأمانة العامة لمجلس التعاون ومكاتبها وبعثاتها إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وإلى أسرة آل نهيان الكرام، والشعب الإماراتي وأبناء دول مجلس التعاون كافة في هذا المصاب الجلل.

واستذكر معالي الأمين العام الدور الكبير للفقيد الراحل ومساهماته في دعم وترسيخ مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال: «فقدنا برحيله قائداً ورائداً خليجياً وعربياً ودولياً». وعبّر الأمين العام عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب الجلل الذي أحزن شعوب دول مجلس التعاون والأمتين العربية والإسلامية لما للفقيد الراحل من محبة صادقة وتقدير عظيم ومكانة كبيرة ترسخت في القلوب بفضل من الله، عز وجل، ثم بما قام به من أدوار عظيمة في مسيرة مجلس التعاون وجهود حثيثة ومخلصة لنصرة قضاياها ورفعة شأنها ودعم نهضتها ومسيرتها التنموية. وقال «إن مجلس التعاون فقد اليوم أحد قادته الذي كانت له إسهاماته الجليلة ومواقفه في دعم مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون ليصبح هذا الكيان راسخاً يعبر عن عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي جمعت شعوب دول المجلس عبر التاريخ»، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم الأسرة الحاكمة والشعب الإماراتي والخليجي الصبر والسلوان وحسن العزاء.