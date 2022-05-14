قادة العالم يؤكدون على دور الشيخ خليفة قائداً ملهماً وقوياً

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعرب العديد من قادة دول العالم عن حزنهم العميق لوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رحمه الله، وأكدوا على دوره قائداً ملهماً وقوياً قاد الإمارات حتى أضحت واحة ازدهار.

ونعى الرئيس الأميركي جو بايدن، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس 13 مايو. ووجه تحية لذكرى المغفور له، وقال في بيان للبيت الأبيض: «كان الشيخ خليفة بن زايد شريكاً وصديقاً حقيقياً للولايات المتحدة طوال عقود. وأضاف: «بالنيابة عن الشعب الأميركي، أتقدم بأحر التعازي لأسرة الشيخ خليفة بن زايد وجميع الإماراتيين في حزنهم على هذه الخسارة الفادحة. سنكرم ذكراه من خلال الاستمرار في تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين حكومتي وشعب الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة». وقالت نائب الرئيس الأميركي، كامالا هاريس: «تحت قيادة خليفة بن زايد، عززت الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة أمن وازدهار الشعبين الأميركي والإماراتي، ونحن ممتنون لعملنا معاً عبر إدارات متعددة. يمكن العثور على إرث هذه الشراكة في الروابط العميقة بين بلدينا، والتي ستواصل إدارتنا تعزيزها». ونعت وزارة الخارجية الأميركية، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وأعرب وزير الخارجية أنتوني بلينكن، عن تعازي الولايات المتحدة لدولة الإمارات حكومة وشعباً. وقال في بيان: «نشعر بحزن بالغ لسماعنا خبر وفاة رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونتقدم بأحر التعازي لأسرته وللشعب الإماراتي». وأضاف « لقد كان الشيخ خليفة بن زايد صديقاً حقيقياً للولايات المتحدة». كما عبر بلينكن، عن تقدير بلاده القوي للدعم الذي قدمه الرئيس الإماراتي الراحل في بناء الشراكة الاستثنائية بين البلدين. وقال: «نحن نأسف لرحيله ونكرم إرثه ونبقى ملتزمين بصداقتنا الراسخة وتعاوننا مع الإمارات العربية المتحدة». ونعى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وتقدم بخالص عزائه لدولة الإمارات قيادة وشعباً. وقال في بيان: «أحزنني خبر رحيل رئيس دولة الإمارات. وإنني أتقدّم، باسم وزارة الدفاع وجميع الأفراد الأميركيين الذين عملوا في الإمارات، بأحرّ التعازي لأسرة الرئيس وللشعب». وأضاف «سيحزن العالم على فقدان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي كان قائداً ذا رؤية، ليس لبلده فحسب، بل للمنطقة بأسرها، كما كان صديقاً مقرّباً للولايات المتحدة». وعبر عن الامتنان للراحل لالتزامه الراسخ بالاستقرار والأمن الإقليميين، وقال «سوف نكرّم إرثه من خلال شراكتنا الدفاعية القوية مع الإمارات». وقدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعازيه في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «أفجع خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إمارة أبوظبي والإمارات العربية المتحدة»، وأضاف: «أعرب عن تعاطفي مع شقيقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي وأسرته والشعب الإماراتي». وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في نعي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «كان قائداً حكيماً ومحترماً وسيفتقد بشدة. أسهم شخصياً بتحقيق الاستقرار في المنطقة بطريقة ستبقى خالدة في الذاكرة طويلاً».

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: «تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. أسأل الله له الرحمة، وأقدّم خالص التعازي إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة». وقال الرئيس الإسرائيلي بيني غانتس: «أود أن أبعث بخالص التعازي إلى أبناء الشعب الإماراتي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث أتاحت قيادته وإدارته الشجاعة التوقيع على اتفاقيات إبراهيم التاريخية. لقد فقدت المنطقة برحيله قائداً فذاً صاحب رؤية قام بتعزيز الأمن والاستقرار».

وقدم فخامة ماريو عبدو بينيتيز رئيس جمهورية الباراغواي تعازيه لقيادة دولة الإمارات وشعبها في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وقال عبر حسابه على موقع «تويتر»: «نتقدم بتعازينا إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ولشعب الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، كما أعرب رئيس زيمبابوي إمرسون منانغاغوا، في تغريدة بحسابه الرسمي على «تويتر»، عن عميق حزنه وخالص تعازيه في وفاة المغفور له، مؤكداً أنه كان دائماً صديقاً لزيمبابوي، داعياً الله له بالرحمة والمغفرة.

وقال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي: «أشعر بحزن عميق لمعرفة نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد، لقد كان رجل دولة عظيماً وقائداً ذا رؤية. ازدهرت العلاقات الهندية الإماراتية في ظله». وقال وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال: «تلقيت بحزن وأسى بالغ نبأ وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله»، مضيفاً: «لقد كان قائداً قوياً صاحب رؤية ثاقبة، وقاد بلاده على طريق التقدم حتى أضحت واحة استقرار». وقال رئيس وزراء ولاية كيرلا، بيناراي فيجايان، إنه شعر بحزن شديد على رحيل المغفور له، الذي لطالما كانت له علاقات طيبة بكيرالا، مضيفاً: «لقد كان قائداً ملهماً ولعب دوراً كبيراً في مسيرة تطور دولة الإمارات وحداثتها». وتابع: «إن إسهاماته سيتم تذكرها إلى الأبد».

وقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، أفجعني وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فقد كان صديقاً عظيماً لباكستان، وقائداً صاحب رؤية لشعبه، معرباً عن خالص تعازيه للإمارات قيادة وشعباً.

وعبّر وزير التنمية المجتمعية الكندي أحمد حسين، عن عميق حزنه على وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، قائلاً: «لقد كان قائداً ملهماً وصاحب رؤية ثاقبة، لعب دوراً محوراً في تقدم بلاده»، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأعرب عن تعازيه لدولة الإمارات قيادة وشعباً. كما نعى رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديزك المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال عبر حسابه على موقع تويتر: «أود التعبير عن تعاطفي مع أولئك الذين يمرون بهذه اللحظة الصعبة اليوم».

الأمم المتحدة: خليفة قاد الإمارات إلى التطور والتقدم

نعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى رحمة الله أمس. وتقدم الأمين العام للأمم المتحدة بخالص العزاء إلى حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة قائدها الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقال في بيان رسمي وزعه نائب المتحدث الرسمي باسمه فرحان حق، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: «قاد الشيخ خليفة بن زايد دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2004 خلفاً لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة. كما قاد الشيخ خليفة بن زايد الإمارات خلال فترة مهمة من تطورها، تميزت بتقدم اقتصادي كبير وطفرة في نفوذها الإقليمي والعالمي». وجدد الأمين العام التزام منظمة الأمم المتحدة بتعاونها الوثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك بشأن المسائل الإنسانية والحوار بين الأديان، وقضايا السلام والأمن والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

بوتين: إنجازات باهرة للفقيد في التنمية وعلاقات التعاون

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان أن بوتين بعث، ببرقيتي تعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله». وقال في البرقيتين «إن مرحلة بالغة الأهمية في تاريخ أبوظبي والإمارات العربية المتحدة عموماً مرتبطة باسم الشيخ خليفة»، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تميزت بـ«إنجازات باهرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية». وأضاف «إن الشيخ خليفة بذل الكثير من الجهود لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون البناء بين الدولتين».

وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف عن تعازي بلاده في وفاة الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، مثمنة دوره في تطوير العلاقات بين البلدين. وقال بوجدانوف: «نعرب عن تعازينا لأصدقائنا في الإمارات. هذه خسارة كبيرة لشعب الإمارات. لدينا علاقات جيدة للغاية مع هذا البلد، ودور الشيخ خليفة بن زايد في هذا، لطالما كان مهماً للغاية».

البرازيل: حداد 3 أيام

أعلن فخامة الرئيس جايير مسيس بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الحداد الرسمي في جميع أنحاء البرازيل، لمدة ثلاثة أيام ، حداداً على فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه. وجاء في مرسوم أصدره الرئيس بولسونارو: «يعلن الحداد الرسمي في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم، كعلامة حزن على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان».