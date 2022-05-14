البرلمان العربي: الشيخ خليفة قائد قلَّ أن يجود بمثله الزمان

القاهرة (وام)

نعى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بخالص الحزن والأسى فقيد الأمة العربية والإسلامية، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وقال: إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «كان رجلاً من أغلى وأعظم الرجال، وقائداً حكيماً قلَّ أن يجود بمثله الزمان، مثمناً إسهاماته التي قدم فيها الكثير لبلاده وأمته العربية والإسلامية، حتى صارت الإمارات نموذجاً يحتذى على المستويين العربي والعالمي بمختلف المجالات، وبرحيله خسرت الإمارات والأمة العربية والعالم أجمع رجلاً من أعظم الرجال الذين سيخلدهم التاريخ». وتقدم العسومي بخالص التعازي وأصدق المواساة لدولة الإمارات قيادةً وشعباً في هذا المصاب الجلل، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.