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«الإيسيسكو»: إسهامات بارزة للشيخ خليفة بن زايد
«الإيسيسكو»: إسهامات بارزة للشيخ خليفة بن زايد
14 مايو 2022 04:22

الرباط (وام)

نعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الجمعة. ونوهت الإيسيسكو في بيان بالدور الكبير للفقيد وإسهاماته البارزة لدعم العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم الثقافة والآداب والتطورات العلمية، واهتمامه بالأعمال الإنسانية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة، كما أشادت المنظمة بالحرص الدائم الذي كان يوليه الراحل الكبير لدعم الإيسيسكو ورسالتها الحضارية.  وأعرب الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، باسمه ونيابة عن جميع أطر وموظفي المنظمة، عن خالص التعازي والمواساة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية والعالم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى.

الإيسيسكو
الإمارات
الشيخ خليفة
الشيخ خليفة بن زايد
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
خليفة بن زايد
خليفة بن زايد آل نهيان
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