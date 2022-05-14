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«الأطباء العرب» ينعى الشيخ خليفة بن زايد
«الأطباء العرب» ينعى الشيخ خليفة بن زايد
14 مايو 2022 04:22

القاهرة (وام)

نعى اتحاد الأطباء العرب على لسان أمينه العام الدكتور أسامة رسلان، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وافته المنية أمس، بعد رحلة طويلة من البذل والعطاء، حقق فيها الكثير من الإنجازات لدولة الإمارات وللأمتين العربية والإسلامية.
وقدم اتحاد الأطباء العرب، في بيان أصدره، خالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وأضاف البيان: «فقدنا قيادة حكيمة ومخلصة حققت الكثير من التقدم والتنمية والازدهار لبلادها، وقدمت الكثير من الجهود الملموسة لرفعة شأن الأمة العربية والإسلامية».  ودعا رسلان، الله عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الإمارات وقيادته والأمة العربية والإسلامية الصبر والسلوان.

اتحاد الأطباء العرب
الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
خليفة بن زايد
خليفة بن زايد آل نهيان
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