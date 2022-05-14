«وكالات أنباء»: خليفة جعل من الإمارات نموذجاً عالمياً

جدة (وام)

نعى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي «يونا» المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي انتقل إلى رحمة الله أمس، بعد مسيرة مليئة بالعطاء لبلاده وللأمة الإسلامية كلها.

وأعرب الاتحاد عن خالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات حكومة وشعباً وللأمة الإسلامية في هذا الفقيد الكبير لأحد أبرز القادة الحكماء في العالم، لافتاً إلى أن الشيخ خليفة بنى على إنجازات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وقاد مسيرة التمكين التي جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً فريداً في التنمية ورفاهية المواطن.