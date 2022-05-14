خليفة.. رائد العمل الإنساني

يُعد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، رائداً في العمل الإنساني من خلال عطائه السخي المتدفق في كل ميادين ومجالات وساحات العمل الخيري والإنساني على امتداد العالم.

فلقد آمن، «طيب الله ثراه»، بأن العمل الإنساني مسؤولية أخلاقية وواجب يجسّد التعاضد والتآزر الأممي، ويُعده مكوناً أساسياً في نهج وممارسات السياسة الخارجية.. ويعبّر عن هذه الرؤية بقوله.. «إننا، ومن منطلق مسؤوليتنا ومتابعتنا للأوضاع الإنسانية الصعبة في العديد من مناطق العالم، فإن المبادرات الإماراتية في مجال العمل الخيري أصبحت، لتعددها ونطاق انتشارها، مكوناً أساسياً من مكونات عملنا الخارجي. فإلى جانب مبادرات الإغاثة العاجلة للتخفيف عن المنكوبين من ضحايا الكوارث الطبيعية والحوادث المأساوية والأزمات الطارئة، عملنا على تحويل العمل الخيري الإماراتي إلى عمل مؤسسي، حتى يكون لهذا العمل الفعالية وطابع الاستدامة».

وأكد «طيب الله ثراه»، تمسّكه والتزامه بهذا النهج في العمل الإنساني في اليوم الوطني التاسع والثلاثين في الأول من ديسمبر 2010 بقوله: «إن الدبلوماسية الإنسانية هي أحد الأعمدة الرئيسة لسياستنا الخارجية، وستستمر دولتنا في الاضطلاع بدورها المحوري في مساندة الجهود الدولية لمواجهة الأزمات والكوارث وتلبية نداءات الاستغاثة، وأن تستمر نموذجاً عالمياً يُحتذى به في تقديم الاستثمارات والمنح والقروض الميسّرة للدول النامية، بما يحقق لها نمواً مستداماً، ويوفر لها الاستقرار ويضمن لأبنائها المزيد من فرص العمل».

مساهمات أممية

وأكدت الأمم المتحدة أن دولة الإمارات تسهم بقوة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة عبر مشاريعها التنموية حول العالم.

وقالت الدكتورة اليسار سروع، ممثل الأمين العام للمنظمة الدولية في الإمارات، في تصريحات في 30 سبتمبر 2010، إن الإمارات تضطلع بدور حيوي في الحد من وطأة المعاناة، وصون الكرامة الإنسانية في الدول النامية.

وأعربت عن تقديرها للجهود الإنسانية التي تبذلها الدولة حالياً في باكستان لدرء المخاطر الناجمة عن كارثة الفيضانات وحماية المنكوبين من تداعياتها المأساوية.

مستشفى خليفة في سيدو شريف بباكستان (أرشيفية)

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية

وأنشأ المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في عام 2007 (مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية) لتكون منظمة عون رائدة لخدمة الإنسانية على المستوى العالمي. وتمكنت المؤسسة، على حداثتها، من الوصول بمساعداتها النوعية في مجالات الإغاثة الإنسانية والمشاريع الإنشائية والتنموية والخيرية إلى أكثر من 38 دولة حول العالم، منها 12 دولة عربية و13 دولة آسيوية، و4 دول أفريقية و8 دول أوروبية، إضافة إلى أستراليا.

ونفّذت المؤسسة، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، العديد من المشاريع الحيوية في قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان. وأشاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) بالمبادرات والمشاريع الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بشكل خاص على الساحة الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية، خاصة جهودها في مكافحة الفقر والجوع والإغاثات الطارئة، وتنمية المجتمعات الضعيفة التي تواجه الكثير من التحديات ومن أهمها التعليم والصحة. وقال «إن المؤسسة أصبحت معْلماً بارزاً في ساحات العطاء الإنساني بفضل مشاريعها الإنسانية المتميزة».

وتتكامل المشاريع الإنسانية التي تنفذها المؤسسة مع المبادرات الرائدة والمنح المعطاء للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لبناء المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والجامعات والمساجد ودور رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومشاريع البنية الأساسية والتطوير، والتي تم إنجاز العديد منها، ويجري العمل حالياً في بعضها الآخر، وشملت العشرات من الدول من بينها سلطنة عمان والبحرين ومصر والمغرب وفلسطين وجيبوتي وسوريا ولبنان واليمن وكازاخستان وباكستان وأفغانستان وإندونيسيا وهاييتي وفيتنام وتركمانستان والصين والفلبين، وغيرها من دول العالم.

على الصعيد الوطني

أطلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في شهر سبتمبر 2011 وللعام الرابع على التوالي، مشروعها الإنساني الرائد بعنوان «المساعدات العينية للطلبة للعام الدراسي (2011/2012) والذي يستفيد منه 27 ألفاً و215 طالباً وطالبة يدرسون في 650 مدرسة في أنحاء الدولة كافة.

ويرمي هذا المشروع إلى إطلاق مبادرات إنسانية دورية ومنتظمة لدعم التعليم داخل الدولة وخارجها، ومساعدة الطلاب على تذليل العوائق المادية التي تحول أحياناً كثيرة من دون تمكنهم من مواصلة تحصيلهم العلمي. وشمل المشروع أبناء الوافدين بالدولة الذين بلغ عدد من استفادوا من هذه المبادرة 8 آلاف طالب وطالبة على مستوى الدولة، إضافة إلى طلاب في عدد من الدول في العالم.

مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في سيشل

دعم الأبحاث العلمية للمتميزين

وفي مطلع عام 2011 قدمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مبادرة عالمية متميزة يعود نفعها وخيرها على البشرية جمعاء.

وشهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس المؤسسة، في 18 يناير 2011 بأبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية تُقدِّم المؤسسة بموجبها لجامعة (تكساس) بالولايات المتحدة الأميركية، منحة مالية قدرها 150 مليون دولار أميركي لدعم أبحاث وتشخيص علاج الأمراض السرطانية، من خلال نتائج التحليل الجيني.

ووقّع الاتفاقية عن المؤسسة معالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة (آنذاك)، نائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وعن جامعة (تكساس) جون مندلسون رئيس مركز (إم دي أندرسون) لأمراض السرطان في جامعة تكساس.

وتمول المنحة إنشاء مبنى الشيخ زايد بن سلطان لعلاج السرطان الملحق في مستشفى الجامعة على مساحة 600 ألف قدم مربعة الذي يضم معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للعلاج التخصصي التشخصي لأمراض السرطان، ومركز أحمد بن زايد آل نهيان لعلاج أمراض سرطان البنكرياس، فيما تمول المنحة إنشاء صندوق وقفي لتمويل ثلاثة كراسي أستاذية تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، يخصص الكرسي الأول لعلم الأورام الطبية، والكرسي الثاني لصندوق جامعة الشيخ خليفة بن زايد للمعرفة المتخصصة في مجالات السرطان، والكرسي الثالث باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمعرفة العلمية والطبية المتخصصة في أبحاث السرطان، إضافة إلى تمويل المنحة عدداً من الزمالات التخصصية سنوياً.

وثمّن فرنسيسكو ج. سيجاروا، رئيس جامعة تكساس، عقب توقيع الاتفاقية، مكرمة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مشيراً إلى أنها تجسيد لأعمال الخير التي أصبحت سمة مقترنة باسم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: إن العمل البحثي سيستفيد إلى أقصى حد من هذه المنحة المتميزة بما يعود بالخير على البشرية.

وأكد جون مندلسون رئيس مركز «إم دي أندرسون» لأمراض السرطان في جامعة تكساس أن المنحة تعتبر أكبر منحة تقدم للمركز والأكبر بالنسبة للجامعة، موجهاً عظيم الشكر والامتنان إلى المؤسسة المانحة، وذلك نيابة عن مرضى السرطان والقائمين على رعايتهم في جميع أنحاء العالم على هذه المنحة الكريمة التي ستكرس لدعم الجهود المبذولة لتطبيق علاجات جديدة أكثر فاعلية.

وأعلن مندلسون بهذه المناسبة تنحيه عن منصبه ليتفرغ لإدارة معهد خليفة بن زايد آل نهيان لعلاج أمراض السرطان، مشيراً إلى أن نخبة من الأطباء والعلماء والباحثين سينضمون إلى أسرة المركز ليشاركوا بجهدهم في الأبحاث الخاصة بدراسة وتحديد أسباب الخلل الجيني والجزيئي المسببة للسرطان لكل مريض على حدة، بجانب تطوير خيارات علاجية ورعاية طبية لكل حالة.

وأضاف: إن المنحة الكريمة تدعم جهود المركز بما يمكنه من زيادة البرامج المخصصة لتطوير علم الأمراض الجزئية وصولاً إلى تشخيص الإصابة السرطانية لكل مريض على حدة بتحديد دقيق لمواطن الخلل الجيني وما يتطلبه من علاج.

يذكر أن المركز حصل خلال عام 2010 على المرتبة الأولى في العناية بمرضى السرطان ضمن (40) مركزاً متخصصاً تعمل تحت مظلة معهد السرطان الوطني.

الشخصية الإنسانية للعام 2011/2010

فاز المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «طيب الله ثراه»، لعطائه الإنساني وأياديه البيضاء الممدودة دوماً لعمل الخير في 11 مايو 2011 بجائزة الشيخ راشد للشخصية الإنسانية للعام (2010/2011) بعد أن رشّحت، المنظمات والمدن الإنسانية والخيرية في العالمين العربي والإسلامي والعديد من المنظمات والمؤسسات الدولية، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لهذه الجائزة، ورأت في سموه: «نموذجاً عالمياً يحتذى به في الخير والعطاء للإنسانية جمعاء دونما تمييز أو محاباة بين لون أو عرق أو دين».