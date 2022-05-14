رجال دين إسلامي ومسيحي في مصر لـ«الاتحاد»: خليفة بن زايد رجلٌ مُخلص وقائدٌ عظيم

القاهرة (الاتحاد)

أكد رجال الدين الإسلامي والمسيحي في مصر، أن العالم العربي والإسلامي فقد برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، رجلاً مُخلصاً وقائداً عظيماً قدم لبلاده الكثير، وكانت حياته رحلة من العطاء والبناء، وأن التاريخ سوف يذكر مآثر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الخيرية والإنسانية والإغاثية التي جابت العالم أجمع.

وأكد رجال الدين لـ«الاتحاد» أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، رحل بجسده وترك أعمالاً تشهد له في كل مكان داخل الإمارات وخارجها، وفتح أبوابه لكل العالم ليعيشوا في دولة الإمارات، مطبقاً قيم التسامح والحوار والجوار والاستقبال والتعددية والسلام والطمأنينة والتعايش السلمي بين جميع أفراد العالم، حيث أعلن في 2019 عاماً للتسامح في الإمارات، وشهد عهده إطلاق الوثيقة التاريخية «وثيقة الأخوة الإنسانية».

مآثر للتاريخ

ونعى الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أنه أخذ من أبيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أمانة المحافظة على دولة الإمارات، وواصل مسيرته في تنمية البلاد حتى وصلت إلى مصاف الدول المستقرة اجتماعياً، والناهضة اقتصادياً، والفاعلة في المسرح الدولي في جميع القضايا.

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية لـ«الاتحاد» أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، كان من المُحبين الصادقين لمصر، حباً لا مثيل له ولا نظير له.

وأضاف: «نظراً إلى ما تتمتع به الإمارات بمشاركات فاعلة في محيطها الإسلامي والعربي والدولي، نجد البصمات الواضحة للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، خاصة في المجال الخيري والإنساني والإغاثي على مستوى العالم.

وأكد كريمة أن التاريخ سيذكر مآثر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث مد يد العون والمساعدة لذوي الهمم بعطاء وسخاء، مضيفاً: «نودع زعيماً مصلحاً من أكابر المُصلحين وقائداً عروبياً إسلامياً، والعزاء في أن إخوته وصنوه من حكام الإمارات يسيرون على نفس النهج».

رحلة عطاء وبناء

بدوره، قال الأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في القاهرة إن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، كان رجلاً مُخلصاً، وقائداً عظيماً، قدم لبلاده الكثير، وكانت حياته رحلة من العطاء والبناء، فصارت بفضله دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في التطور على المستوى الإقليمي والدولي. وأضاف الأنبا إرميا لـ«الاتحاد» أن «برحيل هذا القائد العربي ورئيس دولة الإمارات المحبوبة للجميع، فقد رحل بجسده وترك أعمالاً تشهد له في كل مكان داخل الإمارات وخارجها، وفتح أبوابه لكل العالم، ويطبق الحوار والجوار والاستقبال والتعددية والسلام والتسامح والطمأنينة والتعايش السلمي بين جميع أفراد العالم الذي يأتي للإمارات ليتمتعوا فيها بخيراتها التي وهبها الله».

ولفت إلى أن «ما قدمه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، من أعمال خيرية تحمل اسمه في العالم، فهو يقدم مما أعطاه له الله، فكان رجلاً خيراً وفي هذا يحتذي به الجميع من خبرته في أعمال الخير والسعي الدؤوب نحو السلام».

وأضاف: «رحم الله هذا الرجل الأمين وأسكنه فسيح جناته، والعزاء لأسرته وشعبه ومحبيه، ولكل من تعامل معه وتلامس من حبه ورؤيته وحكمته، حيث كان مشهوداً بالعلم والخلق والدين».

وثمن الأنبا إرميا دور المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في نشر قيم التسامح وإطلاق عام 2019 عاماً للتسامح، وأسس جائزة «الإمام الحسن بن علي للسلم» من خلال منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة.

وثيقة الأخوة الإنسانية

كما قدم الدكتور شعبان إسماعيل أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن أعمال المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه،

الخيرية والإنسانية والإغاثية جابت العالم، ويشهد لها الجميع، وأن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لها بصمات واضحة في ربوع العالم، وكذلك في كل قرية بمصر في مجالات عدة تشمل التعليم والصحة والنية التحتية وإعالة الأسر الفقيرة.

وأضاف أستاذ أصول الفقه لـ«الاتحاد» أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، اهتم بنشر قيم التسامح والسلام والعيش المشترك مما جعله يُحدد عاماً للتسامح 2019، كما شهد عهده إطلاق «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس في أبوظبي، والتي تؤكد على نشر قيم التسامح والعيش المشترك وقبول الآخر والإخاء الديني، ومواجهة العداوة والبغضاء والشحناء بين الناس جميعاً، وتسعى لفتح صفحة جديدة من السلام والوئام والتعايش السلمي.

التسامح الديني

من جانبه، قدم القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار بالكنيسة الإنجيلية، والأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، العزاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه، مؤكداً أن طوال عهد المغفور له تقدمت الإمارات بصورة كبيرة من خلال رؤيته الإنسانية والخيرية. وأضاف القس رفعت فكري لـ«الاتحاد» أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه، اهتم بالإنسان والقضايا الإنسانية التي تخدم الإنسان بصفة عامة داخل الإمارات وخارجها، انطلاقاً من الدور التي اهتمت به الأديان بالعمل الخيري والإنساني ومد يد العون للجميع، مؤكداً أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه، كان لديه توجه في التسامح الديني واحترام كل الأديان، مما جعل الإمارات دولة متسامحة دينياً.

ولفت فكري إلى أن «المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه يعتبر الرئيس الأوحد في العالم الذي حدد عاماً للتسامح والذي لقي استحساناً وإشادة دولية، مما جعل الإمارات دولة متميزة بين كل الدول العربية، وجعل لها دوراً تنويرياً، ونتج عن هذا التسامح الديني مبادرات كثيرة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر إطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية التي جعلت الأمم المتحدة تحدد يوماً عالمياً للاحتفال بها».