خليفة بن زايد.. دور إنساني رائد

القاهرة (الاتحاد)

أشاد خبراء عرب بالدور الإغاثي الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في مختلف الدول التي كانت تعاني مشكلات إنسانية، أو أزمات اقتصادية.

وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لـ «الاتحاد» إن الدور المهم للإمارات ووقوفها مع الأشقاء العرب عموماً واللبنانيين خصوصاً، ترك أثراً للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في قلوب الشعوب العربية عامة واللبنانيين خاصة، يستحيل أن يُمحى مع الأيام والسنوات.

من جهته، شدد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي على الدور الكبير للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم الجهود الإغاثية للدول العربية وغيرها، إلى جانب لعب دور كبير في تحويل الإمارات إلى رقم إقليمي كبير بالعلاقات الدولية.

بدوره، نوه الخبير في شؤون العلاقات الخارجية، السفير حسين هريدي بحرص المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، على تطوير السياسات الإغاثية والإنمائية النموذجية لدعم ومساندة شعوب العالم، بالإضافة إلى اهتمامه بتقديم المساعدات لشتى الدول، مقتدياً في ذلك، بنهج والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بدور الإمارات الريادي في دعم الأشقاء العرب والأصدقاء من غير العرب في أوقات الأزمات.

وأكد السفير هريدي أن دول العالم سوف تفتقد برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، واحداً من أبرز المخلصين للإنسانية، وواحداً من أبرز الداعمين للقضايا العادلة سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.

وفي السياق، قالت هديل عويس الباحثة الأميركية في شؤون الشرق الأوسط، لـ«الاتحاد»، إنه لأكثر من 10 سنوات لم تتوقف مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية عن مد يد العون وتقديم المساعدات الإنسانية لدول المنطقة التي عانت الحروب والمآسي لتسهم في رسم صورة إيجابية ومشرقة للإمارات التي لم تحول الأحلام والمخططات إلى واقع في الداخل فقط، بل حاولت فعل نفس الشيء من خلال نوعية المشاريع الإنسانية والخيرية التي قدمتها.

من جهته، قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، كان له دور كبير في تبني دولة الإمارات لمبادرات إنسانية عديدة وكان لها دور في تسوية الصراعات في أفريقيا وبعض الدول الآسيوية.

وأضاف فهمي لـ«الاتحاد» أن الإمارات لم تتأخر في دعم أشقائها في الأزمات، مثلما تدخلت لتسوية النزاعات في جنوب السودان، وقدمت مساعدات كبيرة، كما ساعدت الأشقاء في العديد من الأزمات سواء في اليمن والعراق وفلسطين وسوريا، مؤكداً أنها تضع الاختلاف السياسي جانباً، وتقدم يد العون دون أي تردد.

وقال: «سبق أن استجاب المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، للعديد من حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية لتلبية نداء المتضررين والمنكوبين والمهجرين أينما كانوا، سواء في مشارق الأرض أو مغاربها، مثل تقديم المعونات الإغاثية بعد كارثة تسونامي في المحيط الهندي عام 3004 وزلزال عام 2005 الذي دمر جزءاً كبيراً من شمال باكستان والمناطق المجاورة في الهند».

وفي هذا السياق، قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه،

كان حريصا على انتهاج سياسة خارجية نشطة ورشيدة، الأمر الذي أسهم في دعم مركز الدولة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي باعتبارها عضوا بارزا وفعالا في مختلف أحداث المنطقة العربية والشرق الأوسط والعالم.

وأوضح بيومي لـ«الاتحاد» أن السياسة الخارجية الرشيدة التي انتهجها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه، ظهرت بوضوح في حرصه على الالتزام بتعزيز العلاقات الدولية مع مختلف دول العالم، وخاصة الدول العربية، وهو ما ظهر جلياً في رحلاته الخارجية إلى شتى أنحاء العالم، فضلاً عن استقباله للعديد من قادة الدول في الإمارات.