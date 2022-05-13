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رئيس باراغواي ينعى الشيخ خليفة بن زايد
رئيس باراغواي ينعى الشيخ خليفة بن زايد
13 مايو 2022 19:57

قدم فخامة ماريو عبدو بينيتيز رئيس جمهورية الباراغواي تعازيه لقيادة دولة الإمارات وشعبها في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.
 وقال رئيس باراغواي - عبر حسابه على موقع «تويتر» - نتقدم بتعازينا إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولشعب الإمارات، بوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: وام
الإمارات
خليفة بن زايد
الباراغواي
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