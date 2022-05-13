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الإمارات
محمد المري: الإمارات تودع قائداً عظيماً
محمد المري
13 مايو 2022 19:33

دبي (الاتحاد)

نعى الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بمزيد من الحزن والأسى، فقيد الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، متقدماً بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أصحاب السمو وولاة العهود وإلى الشعب الإماراتي ومقيميه. 
وقال: «فقدنا قائداً عظيماً أرسى ثقافة العمل الإنساني ورسخ مفاهيم النهج الإماراتي الأصيل، تاركاً إرثاً حياً في ذاكرة أبنائه الذين عاشوا مسيرة ازدهار ونمو وتمكين في ظل قيادته وتوجيهاته الحكيمة، حيث تودع الإمارات اليوم قائداً سطر اسمه بحروف من ذهب في سجلات التاريخ الإنساني».
وتابع «إن مآثر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، التي استلهمها من القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ستبقى خالدة في ذاكرة التاريخ الإنساني». 
وأكد أن رؤيته وتوجيهاته الحكمية، رحمه الله، أحدثت تغيرات جوهرية وملهمة في مختلف القطاعات، لا سيما جهوده في بناء الإنسان الإماراتي وتمكينه وتأهيله للعمل في مختلف المجالات وشتى القطاعات. 
واختتم: «رحم الله الشيخ خليفة، ونسأل المولى تعالى أن يلهم قيادتنا الصبر والسلوان، وأن يغفر لفقيد الوطن والأمة، وأن يدخله فسيح جناته».

محمد أحمد المري
الإمارات
خليفة بن زايد
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