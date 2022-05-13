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حاكم أم القيوين ينعى الشيخ خليفة بن زايد
حاكم أم القيوين
13 مايو 2022 18:46

 ينعى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قائد الوطن وراعي مسيرته المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو.
 وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين: «لقد كان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائداً فذاً ومحباً لوطنه وشعبه ولأمته العربية والإسلامية، كرس حياته لخدمة شعبه ولعمل الخير والعطاء والتسامح».
 وأضاف سموه: «رحل الشيخ خليفة عن دنيانا وفي النفس فجيعة لفقده غير أننا لا نقول إلا ما يرضي الله العلي القدير ونحتسب ونصبر ويبقى جميل أثره وحكمته نبراساً يضيء طريق المستقبل للأجيال.. رحم الله الفقيد الشيخ خليفة الذي شهد له التاريخ في تقديم الكثير لشعبه ولأمته العربية والإسلامية وللعالم أجمع.. نسأل الله له المغفرة والرضوان وجنة النعيم.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

المصدر: وام
خليفة بن زايد
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سعود بن راشد المعلا
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