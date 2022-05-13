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خالد بن زايد: فقدنا أباً وأخاً ووالداً قاد مسيرة وطننا بأمانة وإخلاص
خالد بن زايد
13 مايو 2022 18:09

ينعى سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، قائد الوطن وراعي مسيرته المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو. 
وقال سموه، في كلمة له «إنا لله وإنا إليه راجعون». نعزي أنفسنا وقيادتنا وشعبنا في فقيد الوطن وقائدنا المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ندعو له بالرحمة والمغفرة. فقدنا أباً وأخاً ووالداً قاد مسيرة وطننا الإمارات العربية المتحدة في مسيرة مظفرة ناجحة بعد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأدى رسالته بأمانة وإخلاص.. نسأل الله، عز وجل، أن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

المصدر: وام
خالد بن زايد
خليفة بن زايد
تعزية
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