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طحنون بن زايد: الشيخ خليفة كان مدرسة في حب الخير والبذل والعطاء
طحنون بن زايد
13 مايو 2022 17:53

ينعى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، قائد الوطن وراعي مسيرته المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.
وقال سموه، في كلمة له بهذه المناسبة "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، نودع اليوم قائدا عظيما ورئيسا ملهما وأخا ناصحا معلما قاد سفينة الوطن بإخلاص ورسخ أسس نهضة البلاد ورفع بنيانها وكان مدرسة في حب الخير والبذل والعطاء.. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد وتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته". 

المصدر: وام
طحنون بن زايد
خليفة بن زايد
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