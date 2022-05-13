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الإمارات
"التعاون الإسلامي" تنعى خليفة بن زايد وتعزي الإمارات بالفقيد الكبير
خليفة بن زايد
13 مايو 2022 17:48

 نعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

وتقدم الأمين العام للمنظمة، معالي حسين إبراهيم طه، بخالص تعازيه وأصدق مواساته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا و للأمة الإسلامية جمعاء، بهذه الخسارة الكبيرة فقد كان رحمه الله أحد أبرز القادة الحكماء في العالم .. أرسى دعائم التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة و أسهم في دعم وتمكين ونهضتها بمحيطها العربي والإسلامي والدولي.

وأكد أن الفقيد أسهم بحكمته و قدرته على العطاء في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ونموها وتطورها وكان رحمه الله أحد أبرز قادة العمل الإنساني حول العالم سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه وشعب الإمارات الصبر والسلوان. 

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