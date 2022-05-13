"التعاون الإسلامي" تنعى خليفة بن زايد وتعزي الإمارات بالفقيد الكبير

وتقدم الأمين العام للمنظمة، معالي حسين إبراهيم طه، بخالص تعازيه وأصدق مواساته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا و للأمة الإسلامية جمعاء، بهذه الخسارة الكبيرة فقد كان رحمه الله أحد أبرز القادة الحكماء في العالم .. أرسى دعائم التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة و أسهم في دعم وتمكين ونهضتها بمحيطها العربي والإسلامي والدولي.
وأكد أن الفقيد أسهم بحكمته و قدرته على العطاء في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ونموها وتطورها وكان رحمه الله أحد أبرز قادة العمل الإنساني حول العالم سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه وشعب الإمارات الصبر والسلوان.