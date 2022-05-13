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ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم الشارقة
13 مايو 2022 17:39

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي وافته المنية اليوم الجمعة 13 مايو.
 وفيما يلي نص البيان الذي أصدره الديوان: «بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله الذي وافته المنية اليوم الجمعة 13 مايو 2022م. ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعموم آل نهيان الكرام، وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بصادق العزاء والمواساة، سائلاً المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم شعب الإمارات الصبر والسلوان.
 كما تقرر إعلان الحداد الرسمي، وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 40 يوماً، اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الدوائر والهيئات المحلية 3 أيام اعتباراً من يوم غد السبت، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل».

المصدر: وام
خليفة بن زايد
سلطان القاسمي
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