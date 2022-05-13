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الرئيس السوري ينعى خليفة بن زايد
الرئيس السوري ينعى خليفة بن زايد
13 مايو 2022 17:19

بعث السيد الرئيس بشار الأسد برقيتي تعزية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.

وتقدم الرئيس الأسد باسمه وباسم الشعب العربي السوري لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة وللشعب الإماراتي الشقيق بأحر التعازي القلبية وخالص المواساة لهذا الفقد الجلل سائلاً الله للفقيد الرحمة وفسيح الجنان وأن يجنب الإمارات وشعبها كل مكروه وأذى.

وقال الرئيس الأسد إنه كان للفقيد عظيم الأثر في نهضة الإمارات العربية المتحدة والمكانة الكبيرة التي حققتها وسيبقى الشعب الإماراتي والشعوب العربية يذكرون مآثره وأياديه البيضاء على الدوام.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
خليفة بن زايد
سوريا
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