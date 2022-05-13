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سلطنة عمان تنعى خليفة بن زايد وتعلن الحداد وتنكيس الأعلام
خليفة بن زايد
13 مايو 2022 16:49

نعى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان الشقيقة، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.

وبحسب وكالة أنباء سلطنة عمان على «تويتر»: «إيمانًا بقضاء الله وقدره، وبتأثّر وحزنٍ بالغين تلقّى حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظـم -حفظـه الله ورعـاه - نبأ وفاة أخيـه المغفور له بإذن الله تعالى صـاحب السمو الشيخ  خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي كان أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة أمتهم العربية والإسلامية وقاد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعزيمة ومثابرة حتى أضحت معلما يشار إليه في كافة المجالات».

وتابعت: «وقـد أصـدر جلالةُ السُّلطان المعظم /أبقاه الله أوامـره السامية/ بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعـلام في القطاعين العام والخاص وفي سفارات سلطنة عُمان في الخارج لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الجمعة ولغاية يوم الأحد القادم».

وفي تغريدة أخرى: «وإذ تشارك سلطنة عُمان قيادة وحكومة وشعبًا الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحـدة أحـزانهم في مصابهم الجلل؛ لتدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بفيض رحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يمـد عائلته الكريمـة وإخوتـه أصحاب السمو الشيوخ وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق بجميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سلطنة عمان
خليفة بن زايد
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