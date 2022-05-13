مجلس حكماء المسلمين ينعى خليفة بن زايد

بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي انتقل إلى جوار ربه، اليوم الجمعة، بعد رحلة زاخرة بالعمل والعطاء في خدمة وطنه وأمته والإنسانية.

ويقدِّر مجلس حكماء المسلمين جهود الفقيد الراحل في نشر قيم التعايش والمحبة والخير والسلام، حيث كان خير خَلَف لوالده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي كانت لجهوده عظيم الأثر في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.

إن مجلس حكماء المسلمين، رئيساً وأعضاء، إذ ينعي إلى العالم أسرِه وفاة الفقيد الراحل، فإنه يتقدَّم بخالص العزاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأسرة الفقيد الراحل، وقادة وحكام وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه ومحبيه وأمته الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون».