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الإمارات
منصور بن زايد ينعى خليفة بن زايد
منصور بن زايد
13 مايو 2022 15:43

نعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «بقلوب صادقة راضية بقضاء الله وقدره نودع اليوم قائداً مؤمناً، ورئيساً ملهماً، وأخاً ناصحاً ومعلماً، قاد مسيرة الوطن بإخلاص ورسخ نهضة الدولة، وكان مدرسة في الأخلاق وحب الخير والبذل والعطاء.. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأسكنه فسيح جناته»

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
خليفة بن زايد
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