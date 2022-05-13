منصور بن زايد ينعى خليفة بن زايد

نعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «بقلوب صادقة راضية بقضاء الله وقدره نودع اليوم قائداً مؤمناً، ورئيساً ملهماً، وأخاً ناصحاً ومعلماً، قاد مسيرة الوطن بإخلاص ورسخ نهضة الدولة، وكان مدرسة في الأخلاق وحب الخير والبذل والعطاء.. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأسكنه فسيح جناته»