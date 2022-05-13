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البحرين تنعى خليفة بن زايد وتعلن الحداد وتنكيس الأعلام
البحرين تنعى خليفة بن زايد وتعلن الحداد وتنكيس الأعلام
13 مايو 2022 15:42

نعى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.

وفيما يأتي نص البيان:

"بسم الله الرحمن الرحيم

"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

صدق الله العظيم

ينعى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها ، وقد كان رحمه الله قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية ، معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل نهيان المالكة الكرام وشعب الإمارات العزيز.

إن مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة آل نهيان الكرام وحكومة وشعب الإمارات ، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل نهيان وشعب الإمارات الشقيق الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

وبناءً على أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى صدر قرار جاء فيه:

حدادًا على روح الفقيد الراحل المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يُعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة ثلاثة أيام".

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
البحرين
خليفة بن زايد
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