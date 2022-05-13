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ملك الأردن ناعيا خليفة بن زايد: فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا
عبدالله الثاني
13 مايو 2022 15:31

نعى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.
وكتب عبد الله الثاني، في تغريدة على حسابه في موقع تويتر "رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف ملك الأردن "لقد فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا ورث الحكمة عن أبيه الراحل الكبير الشيخ زايد وكرس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية".
وختم "نعزي أهلنا في دولة الإمارات بهذا المصاب الجلل، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ملك الأردن
عبدالله الثاني
خليفة بن زايد
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