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محمد بن راشد ينعى خليفة بن زايد
محمد بن راشد ينعى خليفة بن زايد
13 مايو 2022 15:17

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.

 وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «بقلوب يعتصرها الحزن .. وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ننعى راعي مسيرتنا .. ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم .. اللهم إنه حط رحاله عندك .. فأكرم وفادته.. ووسع مدخله .. وإجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة .. آمين».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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محمد بن راشد
خليفة بن زايد
خليفة بن زايد آل نهيان
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