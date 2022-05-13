الأحد 15 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
رئيسة وزراء صربيا تزور مركز الشرطة الذكي
رئيسة وزراء صربيا تزور مركز الشرطة الذكي
13 مايو 2022 14:09

زارت معالي آنا برنابيتش، رئيسة وزراء جمهورية صربيا، مركز الشرطة الذكي "SPS" في منطقة "سيتي ووك دبي"، للاطلاع على الخدمات الذكية التي تقدمها شرطة دبي عبر مراكزها الذكية.

وكان في استقبال معالي رئيسة الوزراء والوفد المرافق لها،  اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وعدد من ضباط شرطة دبي.

واستمعت معاليها والوفد المرافق لها، إلى شرح حول الخدمات التي توفرها مراكز الشرطة الذكية "SPS" من باقات متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، والتي يصل عددها إلى 45 خدمة، ويختلف مكان تقديم بعضها باختلاف المركز، سواء كان SPS، أو "درايف ثرو" أو "ووك إن"، وتقدم بـ7 لغات، على مدار الساعة.

كما استمعت معاليها إلى شرح حول الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية التي يوفرها مركز الشرطة الذكي، وطرق تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين، ودون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية، وكذلك آلية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، والتواصل المباشر عبر الفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة. وعبرت معالي آنا برنابيتش، رئيسة وزراء جمهورية صربيا، عن سعادتها بالاطلاع على الخدمات الذكية في مركز الشرطة الذكي "SPS"، المُسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، باعتباره أول مركز شرطي ذكي من نوعه في العالم يعمل دون تدخل بشري. 

المصدر: وام
صربيا
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
مريم المهيري
الإمارات
مريم المهيري: محمد بن زايد قائد فذ ذو رؤية حكمية
اليوم 07:26
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
اليوم 04:11
حكام الإمارات: محمد بن زايد امتداد لمسيرة حضارية
الإمارات
حكام الإمارات: محمد بن زايد امتداد لمسيرة حضارية
اليوم 04:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©