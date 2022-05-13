"زايد الإنسانية" ترسم الفرحة على وجوه أطفال مرضى السرطان

قدمت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية بالتنسيق مع مؤسسة تحقيق أمنية في الدولة بعض الهدايا من ألعاب ترفيهية وتعليمية إلى الأطفال المرضى بالسرطان في كافة أنحاء الإمارات من المواطنين والمقيمين مع نهاية شهر رمضان المبارك وذلك لمشاركتهم فرحتهم في عيد الفطر السعيد.

وساهمت هذه المبادرة في إدخال السعادة على الأطفال، ورسم الابتسامة على وجوههم وضحكاتهم وتسابقهم الى اقتناء العابهم. ووجهت المؤسسة خالص شكرها وتقديرها إلى مؤسسة تحقيق أمنية لتعاونها ومشاركتها هذه المبادرة .. مؤكدة مواصلتها لدورها في رعاية المرضى من الأطفال وكبار السن الذين يحتاجون إلى المساعدة لتغطية تكاليف علاجهم .. لافتة إلى أنه تم مضاعفة هذا الجهد خلال شهر رمضان لتغطية كل الطلبات الواردة إليها .