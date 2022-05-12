«تنمية المجتمع» تعتمد منهاجاً للتأهيل المهني لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

أصدرت وزارة تنمية المجتمع منهاجاً تدريبياً لمراكز مشاغل للتأهيل المهني والتشغيل، يختص في التدريب والتأهيل المهني لأصحاب الهمم في مراكز مشاغل التابعة للوزارة، عبر خطط تدريبية فردية تراعي احتياجات المستفيدين.

وقالت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالوزارة، إن هذا المنهاج يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات والذي يستهدف المتدربين أصحاب الهمم خارج نطاق مراكز التأهيل التي تتبع أنظمة الورش التدريبية، والذي يأتي ضمن مبادرة تطوير برامج التأهيل المهني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، المنبثقة عن السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتحديداً في محور «التأهيل المهني والتشغيل».

وأضافت: أن المنهاج يستهدف الأعضاء المنتسبين لمراكز (مشاغل) من ذوي الإعاقات الذهنية وغيرها، الذين يرغبون بالتدريب على مجموعة كبيرة من المهارات المهنية والاجتماعية والسلوكية التي تؤهلهم للدخول في سوق العمل عبر تأسيس مشاريعهم الخاصة، بمشاركة ودعم أولياء أمورهم. وهذه العملية المتكاملة من التدريب والتأهيل والتشغيل الذاتي، تحتاج إلى طريقة ممنهجة وواضحة يتبعها المدربون القائمون على مراكز مشاغل، يما يساعد على صياغة الخطط التدريبية الفردية لكل طالب على حدة، بعد مروره بمرحلة من التقييم الذي يعرّفنا على القدرات والاحتياجات التدريبية.

وقالت وفاء حمد بن سليمان، إن 110 أشخاص من الطلبة أصحاب الهمم، التحقوا حتى الآن بمشاغل على مستوى الدولة، وقد تم تخريج 14 منهم عبر فتح مشاريعهم الخاصة والمتنوعة بين مشاريع أساور الهمم والزراعة المائية، وتواصل الوزارة دعمهم بتسويق منتجاتهم في المنافذ التسويقية الإلكترونية والواقعية والمعارض. فيما تواصل الوزارة بتنفيذ خطة التوسع لاستقبال عدد أكبر من أصحاب الهمم الذين يواجهون تحديات في الوصول إلى سوق العمل التنافسي.