أحمد بن محمد: الإعلام العالمي يزدهر في دبي

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن المجتمع الإعلامي العالمي الذي أسسته دبي منذ أكثر من 20 عاماً يواصل نموه وازدهاره في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت من دبي منصة حيوية لانطلاق المشاريع الإعلامية الطموحة ومركزاً رئيساً لاستقطاب الأفكار الخلاقة والمواهب المبدعة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

جاء ذلك بمناسبة استكمال صفقة استحواذ مجموعة «وارنر ميوزيك» العالمية للترفيه والتسجيلات الموسيقية على شركة «قنوات ميوزك»، التابعة لمجموعة «قنوات»، التي انطلقت من مدينة دبي للإعلام في 2001.

وقال سموه إن الصفقة تمثل نجاحاً جديداً يضاف إلى نجاحات عديدة أثمرتها البيئة الداعمة التي وفرتها دبي لرواد الأعمال لإطلاق مشاريعهم المتميزة في مجال الإعلام، أسوة بغيره من القطاعات، ومكنتهم من الانطلاق معها في مسيرة النجاح، مع الاستفادة من بيئة دبي الجاذبة للاستثمار في استقطاب رؤوس الأموال والصفقات التي تمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم والانتقال إلى العالمية في وقت قياسي، مؤكداً سموه استمرار دبي في توفير كافة عناصر الدعم للشركات على تنوع أحجامها، بما في ذلك البنية التحتية رفيعة المستوى والأطر التشريعية المرنة ونهج العمل القائم على أساس الشراكة.

ومن المنتظر أن تعزز صفقة الاستحواذ مسيرة النمو المستدام والشامل لقطاع الإعلام ككل وخصوصاً صناعة المحتوى العربي، كما ستعطي دفعة قوية لمكونات المجتمع الإعلامي بمختلف فئاتها، ما يرسخ مكانة دبي كمركز إعلامي متطور، ويعزز تنافسية الإمارة لاستقطاب المزيد من كبرى شركات الإعلام العربية والعالمية.

وتعد الصفقة المبرمة من بين الصفقات الأكبر من نوعها في مجالات الترفيه والموسيقى الرقمية في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وستسهم الصفقة في تعزيز تطوير ودعم المواهب العربية والارتقاء بها إلى المستوى العالمي، كما ستخلق العديد من فرص العمل حيث من المتوقع أن تنمو القوى العاملة في شركة «قنوات ميوزك» بنسبة تزيد عن 100٪ في المرحلة المقبلة.

ويأتي حجم الصفقة مواكباً لحجم النجاح الذي حققته مجموعة شركات «قنوات» منذ تأسيسها في مدينة دبي للإعلام، حيث تمكنت من خلال تواجدها الاستراتيجي ضمن أكبر بيئة أعمال إعلامية متكاملة في المنطقة من تطوير وتوسيع أعمالها إلى أكثر من 20 دولة، وحققت شبكة محتويات «قنوات» الترفيهية والموسيقية في العام 2021 أكثر من 200 مليار مشاهدة وزيارة عبر منصات البث الرقمي وتم تحميل أكثر من 145 مليون فيديو عبر مستخدمين شبكات التواصل الاجتماعي.

وبموجب الاستحواذ، ستستمر «قنوات ميوزيك» في العمل كشركة مستقلة ضمن مجموعة «وارنر ميوزك» وبإشراف الرئيس التنفيذي عدنان العوبثاني.وستعمل «قنوات ميوزك» كموزع رئيس لشركة «وارنر ميوزيك» في المنطقة التي ستستفيد من شبكة التوزيع الواسعة لشركة «قنوات ميوزيك» وشبكة علاقاتها مع أكثر من 1100 مبدع من جميع أنحاء العالم العربي.وقال عدنان العوبثاني، الرئيس التنفيذي لقنوات ميوزيك: «نسعى للحفاظ على مكانتنا كموزع رقمي ورواد للإبداع والتطوير والتسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع محفظة تضم أكبر وأفضل محتوى ترفيهي وموسيقي عربي في جميع أنحاء العالم، وأصبح ذلك ممكناً بفضل عملية الاستحواذ لنوحد جهودنا مع مجموعة وارنر ميوزيك».

وقال ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام: «عملت مدينة دبي للإعلام لأكثر من 20 عاماً على توفير ممكنات النمو والنجاح للشركات والمواهب في جميع مجالات الإعلام من خلال بيئة إعلامية متكاملة تشمل أيضاً مدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج وحاضنة الأعمال in5 للإعلام، حيث تضم المدن الثلاث اليوم 3000 مؤسسة و34 ألف متخصص أسهموا ولا زالوا في تعزيز مسيرة قطاع الإعلام في الإمارة والتي أضحت اليوم مصدراً للمحتوى العربي إلى مختلف أنحاء العالم».