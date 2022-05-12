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أحمد بن سعيد يكرّم الفائزة بـ«أستر جارديان» للتمريض
أحمد بن سعيد لدى تكريمه الفائزة بالجائزة (من المصدر)
13 مايو 2022 01:58

دبي (الاتحاد)

كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات الفائزة بجائزة «أستر جارديان جلوبال نيرسينج» المتخصصة في مجال التمريض، ضمن احتفالية كبيرة أقيمت بهذه المناسبة أمس في فندق أتلانتس في دبي للاحتفاء بالمساهمات الاستثنائية لطواقم التمريض من مختلف أنحاء العالم، وتأكيداً على مكانة دبي كمركز رئيس للاحتفاء بالمبدعين في مختلف المجالات والتخصصات ومن شتى أنحاء العالم. 
وقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم خلال الحفل الجائزة الكبرى للفائزة بالمركز الأول، آنا دوبا من كينيا، وتبلغ قيمتها المالية 250 ألف دولار، وذلك من أصل 10 ممرضين تم ترشيحهم إلى نهائيات الجائزة. وتعد الفائزة أول خريجة في قريتها وهي الوحيدة التي حصلت على فرصة التعليم في عائلتها، تقديرًا لجهودها في خدمة المجتمع، إذ قدمت العديد من الإسهامات الجليلة التي نجحت من خلالها في تحسين نوعية الحياة الصحية في مجتمعها. إلى ذلك تم تقديم جوائز مالية تحفيزية لباقي المترشحين لنهائيات الجائزة.
حضر الحفل عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، والدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والدكتور آزاد موبن، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «أستر دي إم» للرعاية الصحية، وعدد من القيادات الصحية والمسؤولين.
وتحتفي جائزة «أستر جارديان جلوبال نيرسينغ» العالمية بالتميز في قطاع الرعاية الصحية.
وأعربت آنا دوبا عن سعادتها الغامرة بهذا الفوز، مؤكدة على أن حصولها على هذا التكريم يدفعها لبذل المزيد الجهد ومضاعفة العمل والمثابرة لتقديم خدمات رفيعة المستوى للمرضى، معبرة عن امتنانها وشكرها للدعم اللامحدود الذي تقدمه مجموعة «أستر دي إم» للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
وقال الدكتور آزاد موبن: «نهنئ الفائزة آنا دوبا من كينيا بحصولها على هذا التكريم المستحق ضمن جائزة أستر جارديان جلوبال نيرسينغ العالمية، والتي أطلقت لدعم وتحفيز طواقم التمريض والذين يشكلون الدعامة الأساسية لقطاع الرعاية الصحية ويضطلعون بدور محوري في رعاية المرضى، مقدمين العديد من التضحيات في سبيل أداء الواجبات والمهام المنوطة بهم».

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