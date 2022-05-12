صقر غباش يؤكد عمق العلاقات مع البحرين

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي سعود حسن النصف، القنصل العام لمملكة البحرين الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية.

ورحب معالي صقر غباش في بداية اللقاء أمس في مقر الأمانه العامة للمجلس بدبي بالقنصل متمنياً له وللعاملين في القنصلية التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم بما يعزز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين. والانطلاق بها لآفاق أرحب.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل علاقات الأخوة الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين والتطور الذي تشهده علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين، مؤكداً على أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدماً في شتى المجالات. وأكد معالي صقر غباش على عمق وخصوصية العلاقات التاريخية والأخوية والاستراتيجية الراسخة التي تربط دولة الإمارات ومملكة البحرين. وأشار معاليه الى حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس النواب في مملكة البحرين في مختلف المجالات.

من جهته أكد النصف أن العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين تمثل أنموذجاً فريداً واستثنائياً بفضل توجيهات ورؤى القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة- ملك مملكة البحرين «حفظهما الله»، مشيداً بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في جميع المجالات.